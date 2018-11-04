به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان حسن سالاریه با اشاره به لزوم توسعه فرهنگ اقتصاد دانشبنیان با محوریت دریا، گفت: به دلیل همجواری کشور با دریا و آبهای آزاد جهان، این مهم یکی از ملزومات کشور برای رسیدن به اهداف تعیین شده در توسعۀ پایدار است.
وی افزود: در سالهای اخیر کشور رشد قابل ملاحظهای در صنعت هوافضا داشت و همین امر سبب شد در بسیاری بخشها مانند نظامی و دفاعی، دستاوردهای بینظیری حاصل شود؛ ضمن آنکه رشد این حوزه تأثیرات شگرفی نیز در اقتصاد و اشتغال کشور داشت.
سالاریه ادامه داد: سواحل شمالی و جنوبی کشور و خط مرزی آبی، فرصت کمنظیری برای کشور ایجاد کرده است تا با تقویت حوزۀ دریا در همۀ بخشها، کشور به دستاوردهای بزرگی در حوزههای مختلفی مانند امنیت و پویایی اقتصاد برسد.
معاون آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تعدد منابع دریایی، تصریح کرد: دریا در حوزۀ منابع زیرزمینی و همچنین حوزۀ غذایی، بیشک یکی از غنیترین موهبتهای کشور است. پتانسیل بالا در اکتشاف منابع انرژی، اهمیت در صنعت گردشگری و همچنین نقش استراتژیک دریا در مناسبات بینالمللی، همگی از مزیتهای همجواری کشور با دریا است که این همجواری میتواند و باید به مزیت رقابتی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه انرژی را نباید در نفت و گاز خلاصه کرد، اظهار داشت: دریا گرچه در حوزه انرژیهایی مانند نفت و گاز یک منبع غنی است اما نباید این موضوع سبب غفلت از انرژیهای حاصل از پدیده های جذر و مد و جریانهای آبی شود.
سالاریه با اشاره به نقش دریا در حملونقل، تصریح کرد: دریا یکی از بهترین مسیرها برای تجارت و حملونقل است، امروزه بسیاری از کالاها و محصولات نفتی و پتروشیمی از طریق دریا وارد و صادر میشوند. هیچ مسیری به اندازۀ مسیر آبی نمیتواند در حملونقل و مبادلات تجاری تا این اندازه سودده و ثمربخش باشد.
معاون آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: کشورهای همجوار با دریا، در صورت استفاده و بهرهبرداری صحیح از منابع دریایی و این موهبت الهی، میتوانند به توسعهیافتگی منحصربفردی برسند؛ کشورهایی مانند ژاپن، چین و کشورهای اروپایی، همگی با اتکا به منابع دریایی توانستهاند به جایگاه کنونی دست یایند.
وی ادامه داد: ایران کشوری است که از شمال و جنوب به دریا ختم میشود و راه ترانزیتی خشکی بین این دریاها نیز در کشور وجود دارد؛ این موضوع یعنی کشور برای توسعه یک موقعیت منحصربفرد دارد.
سالاریه با اشاره به لزوم فرهنگسازی در حوزۀ دریا، بر ضرورت جهتدهی به تحقیقات دانشبنیان به سمت مزیتهای دریا تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت»، اقدامی مناسب است که میتواند توجه همه کشور را به حوزۀ دریا منعطف کند تا مسئولان، سرمایهگذاران و شرکتهای دانشبنیان بیش از گذشته، توان و انرژی خود را برای بهرهبرداری بهینه از این موهبت الهی بکار گیرند.
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