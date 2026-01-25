به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسلمی رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور در نشست سراسری با بسیج دانش‌آموزی استان‌ها که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد با اشاره به گستره فعالیت این سازمان، اظهار کرد: بسیج دانش‌آموزی توانسته است درصد قابل توجهی از دانش‌آموزان کشور را در پایه‌های مختلف تحصیلی جذب و سازمان‌دهی کند و این ظرفیت نقش مهمی در برنامه‌های تربیتی و فرهنگی مدارس ایفا می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه اعتکاف دانش‌آموزی، افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۰۰ مدرسه در برنامه اعتکاف مشارکت داشتند، اما در سال جاری این رقم به ۲۳۰۰ مدرسه افزایش یافته و بیش از ۳۲۰ هزار دانش‌آموز در این برنامه معنوی حضور یافته‌اند که با همکاری معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور به فعالیت گروه‌های جهادی این سازمان اشاره کرد و گفت: گروه‌های جهادی بسیج دانش‌آموزی در هفت عرصه تربیتی، جهادی، فضای مجازی، اردویی، علمی، فرهنگی و دفاعی فعالیت دارند و در استان‌ها و سراسر کشور خدمات متنوعی از جمله رنگ‌آمیزی و تعمیر مدارس، فعالیت‌های عمرانی سبک و برنامه‌های درختکاری و... را اجرا کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه آمادگی دفاعی، گفت: در سال جاری ۵۷۰ هزار دانش‌آموز پسر در دوره متوسطه دوم در مسابقات و برنامه‌های مرتبط با درس آمادگی دفاعی شرکت کرده‌اند و در این حوزه بیش چند هزار مربی دفاعی و معلم با بسیج همکاری می‌کنند.

سردار مسلمی به فعالیت‌های علمی بسیج دانش‌آموزی نیز اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در قالب ۲۰ هزار تیم علمی در این برنامه‌ها مشارکت دارند و ۱۳ هزار فرمانده واحد نیز از تابستان به‌صورت منظم از این تیم‌ها حمایت می‌کنند تا دانش‌آموزان تا مرحله کنکور همراهی شوند. همچنین در نیمه مهرماه هر سال مراسم جشن ورود به دانشگاه برای این دانش‌آموزان برگزار و آنان به بسیج دانشجویی معرفی می‌شوند.

وی اردوهای فرهنگی و جهادی را از دیگر برنامه‌های بسیج دانش‌آموزی دانست و گفت: اردوهای فرهنگی و گردشگری پیشرفت، نقش مهمی در تقویت فعالیت‌های فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و اردوهای جهادی نیز در مناطق مختلف کشور برگزار می‌شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بیش از دو میلیون نفر در سکوهای پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با بسیج دانش‌آموزی فعال هستند که این شبکه‌سازی نقش مهمی در ارتباط و تربیت دانش‌آموزان دارد.

سردار مسلمی در پایان با اشاره به استمرار همکاری با وزارت آموزش و پرورش، بر توسعه برنامه‌های تربیتی، علمی و فرهنگی بسیج دانش‌آموزی در سطح مدارس کشور تأکید کرد.