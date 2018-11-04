سردار رمضان شریف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شده در مرز میر جاوه و پیگیری های صورت گرفته از طریق پاکستان و در سطح بین المللی را تشریح کرد.

وی با یادآوری اینکه مرزبانان در همه دنیا از یک احترام خاصی نزد ملت هایشان برخوردار هستند به ویژه اگر مرزبانان محلی باشند و از کوی و برزن خود حفاظت و حراست کنند، ادامه داد: به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان که به دلیل شرایط خاصی که داریم گروهک های وابسته به سرویس های بیگانه همواره تلاش می کنند به این مرزبانان ما آسیب وارد کنند.

سردار شریف بیان داشت: طی سال گذشته گروهک ها در نقاط مختلف مرزی به ویژه منطقه «سراوان» بیش از ۵۰ مورد برای ربودن بعضی از مرزبانان ما اقدام کردند که در اکثر این موارد موفق نشدند.

وی با اشاره به حادثه میرجاوه افزود: الان که این اتفاق ناگوار رخ داده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تمام ظرفیت محلی خود و قدرت نرمی که در منطقه سیستان و بلوچستان دارد موضوع را به شدت دنبال می کند.

وی ادامه داد: همچنین سپاه به واسطه روابطی که در توافقات نظامی با ارتش پاکستان و مرزبانی نیروهای پاکستانی دارد در جریان سفر «سردار خاک پور» موضوع را دنبال کرده است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یادآوری اینکه در بخش دیپلماسی نیز سفر وزیر امور خارجه را به پاکستان داشتیم، بیان کرد: آن چیزی که تا کنون مشخص شده است، پاکستانی ها در حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی و هم در حوزه دیپلماسی تلاش کرده اند که همکاری کنند، هم نظامیان و هم سیاسیون آنها قول مساعد داده اند.

سردار شریف ادامه داد: اما چیزی که مشهود است و از قبل برای ما روشن بود این است که گروهک های تروریستی که این اقدام ناجوانمردانه را انجام داده اند وابسته به سرویس های احتمالا عربستانی هستند و باید تلاش جدی شده و از آن طریق فشار ویژه ای به آنها وارد شود که امیدوار هستیم در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد.