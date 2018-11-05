فرماندار جدید دزفول منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر ، طی حکمی ازسوی غلامرضا شریعتی ، استاندار خوزستان، محمد حیدری از مدیران کرمانشاهی به عنوان فرماندار جدید شهرستان دزفول منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه امیر عیسی زاده، سرپرست سابق فرمانداری دزفول و حیدری فرماندار جدید امروز ساعت ۱۴ در محل فرمانداری دزفول برگزار خواهد شد.

ازجمله سوابق مدیریتی حیدری فرماندار جدید دزفول که زاده روستای چقاکبود از منطقه سنجابی استان کرمانشاه است، می توان به مدیرکل پارلمانی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، مدیرکل پارلمانی و امور مجلس وزارت کشور، معاون معاون سیاسی وزارت کشور، معاون اداره کل امور مرزی وزارت کشور، رئیس اداره امنیت و عمران وزارت کشور، رئیس اداره طرح و برنامه وزارت کشور، رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور، کارشناس امور مرزی وزارت کشور و کارشناس سیاسی استانداری کرمانشاه اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ۱۴ بهمن ماه سال ۹۶ تا کنون فرمانداری دزفول با سرپرستی امیرعیسی زاده که پیش از آن معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بود، مدیریت می شد.