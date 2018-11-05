اجرای ۳۴ پروژه پدافند غیرعامل در تاسیسات آب و فاضلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، امین قصمی ضمن گرامیداشت هفته دفاع غیرعامل (هشتم تا چهاردهم آبان ماه)، هدف از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل در تاسیسات آب و فاضلاب را افزایش پایداری و کاهش آسیب‌پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ها و تاسیسات و تجهیزات زیربنایی آب‌رسانی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۳۴ پروژه در مجموع با اعتبار مصوب ۹۷۳ میلیارد ریال برای اجرای پدافند غیر عامل در تاسیسات آب و فاضلاب در دست اجرا و مطالعه داریم.

قصمی افزود: از مجموع این اعتبار مصوب، ۲۵۵ میلیارد ریالل از منابع داخلی و سرمایه ای و ۷۱۸ میلیارد از منابع عمرانی تخصیص داده شده است.

وی گفت:همچنین شاخص های حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شرکت در چهار محور؛ مطالعات تامین و توزیع آب اضطراری،انجام پروژه های مقاوم سازی تاسیسات، مقابله با چالش های کم آبی در شرایط خشکسالی (تنش آبی)، پدافند سایبری و زیستی، تامین برق اضطراری تعریف شده است که پروژه های مذکور بر اساس این محور مطالعه و اجرایی می شوند.

به گفته وی؛ تکمیل پروژه‌های مقاوم‌سازی مخازن و ایستگاه های پمپاژ، تکمیل پروژه های مقابله با خشکسالی، اجرای زون بندی شبکه توزیع آب شهرهای استان، برگزاری مانورهای زیستی، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور در تصفیه خانه آب بندرعباس، اصلاح و بازسازی تصفیه خانه آب این شهر، بازسازی مخازن آب داماهی، حصارکشی مخزن ششصد دستگاه بندرعباس از جمله اقدامات این شرکت در حوزه پدافند غیرعامل در سال جاری بوده است.

مدیرعامل آبفای استان، همچنین به برنامه های این شرکت در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل طی سال جاری اشاره کرد و گفت: خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در راستای دفاع زیستی، انجام مطالعات پدافند غیرعامل در تاسیسات، فرایندها و مراکز آب و فاضلاب، مقاوم سازی لرزه ای در تاسیسات آب و فاضلاب و تهیه و بروزرسانی بانک اطلاعاتی مکانی یا توصیفی (GIS) ، فاز اول آب شیرین کن بندرعباس و آب شیرین کن سیریک در راستای تنوع بخشی به منابع تولید آب از جمله برنامه های آبفا در این بخش است.