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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۵۳

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد؛

فراخوان مشمولان فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم در آبان ماه

فراخوان مشمولان فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم در آبان ماه

سازمان وظیفه عمومی ناجا کلیه مشمولان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم را که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم آبان ماه سال ۹۷ دریافت کرده اند را به خدمت سربازی فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۹۷/۸/۱۹ دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است، مشمولان ساکن تهران بزرگ می بایست ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۷ و مشمولان ساکن سایر استان ها نیز ساعت ۷ صبح تاریخ ذکر شده، در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت.

کلیه مشمولان مذکور می توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی سرباز به نشانی www.vazifeh.ir مدارک و وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.

کد مطلب 4450878

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