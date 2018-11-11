دریافت 15 MB کد مطلب 4455212 https://mehrnews.com/xMSzJ ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴ کد مطلب 4455212 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴ محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه خبر داد؛ دو مفسد اقتصادی اعدام میشوند صد و سی و سومین نشست خبری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با حضور نمایندگان رسانه های داخلی آغاز شد. کپی شد مطالب مرتبط صدور حکم اعدام برای دو مفسد اقتصادی/ محکومیت یک جاسوس به ۱۰ سال حبس صدور کیفرخواست برای عراقچی و سالار آقاخان/ احضار و بازداشت برخی مدیران بانک مرکزی برچسبها اعدام فساد مالی غلامحسین محسنی اژهای فساد اقتصادی
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