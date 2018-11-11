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کد مطلب 4455212
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۲۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه خبر داد؛

دو مفسد اقتصادی اعدام می‌شوند

دو مفسد اقتصادی اعدام می‌شوند

صد و سی و سومین نشست خبری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با حضور نمایندگان رسانه های داخلی آغاز شد.

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