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کد مطلب 6956336
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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

نماز بر پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در حرم حضرت معصومه(س) اقامه شد

نماز بر پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در حرم حضرت معصومه(س) اقامه شد

مراسم اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی با حضور جمعی از مردم و علماء در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.

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