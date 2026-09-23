دریافت 3 MB کد مطلب 6956336 https://mehrnews.com/x3d8h4 ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵ کد مطلب 6956336 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵ نماز بر پیکر آیتالله شبیری زنجانی در حرم حضرت معصومه(س) اقامه شد مراسم اقامه نماز بر پیکر آیتالله شبیری زنجانی با حضور جمعی از مردم و علماء در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط سیمایی صراف: آیت الله شبیری زنجانی فقیهی منزه و محقق بود حضور رئیس قوه قضاییه در مراسم تشییع و خاکسپاری آیتالله شبیری زنجانی پیکر آیتالله شبیری زنجانی در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه(س) آرام گرفت طواف پیکر آیتالله شبیری زنجانی در حرم بانوی کرامت برچسبها آیت الله شبیری زنجانی آیت الله العظمی شبیری زنجانی نماز میت حرم حضرت فاطمه معصومه(س)
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