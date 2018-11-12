رفع مشکل شرکتهای دانش بنیان برای نقل و انتقال پول در زمان تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی و فراورده های طبیعی و طب ایرانی گفت: قطعاً مشکلات زیادی را این روزها تجربه میکنیم اما این مشکلات را میتوان با همدلی پشت سر گذاشت زیرا هیچکسی نمیتواند جلوی جوانان ما را که دارای اعتماد به نفس هستند، بگیرد. نه تحریم و نه هیچکس دیگری جلودار نیروهای انسانی جوان ما در کشور نیستند. این اعتماد به نفس میتواند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و این فرهنگ در حال جا افتادن است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم شرکتهای بیشتر و خلاقتری به مرحله تولید محصول و تجاریسازی شدن آنها برسند و کارآفرینان جوان با نسلهای جدیدی در قالب این شرکتها به وجود بیاید.
وی افزود: ما باید از خام فروشی گیاهان دارویی هم همانند نفت جلوگیری کنیم. زیرا اگر مانع خام فروشی گیاهان دارویی نشویم مانند صنعت نفت متضرر خواهیم شد.
به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، تلاش داریم با تولید داروهای گیاهی، سموم گیاهی، کودهای زیستی و ... به ایجاد ارزش افزوده در این حوزه کمک کنیم.
ستاری افزود: در حال حاضر فرهنگ دانش بنیان درکشور جا افتاده ولی فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه اوج داریم.
وی تاکید کرد: پتانسیل های خوبی در این حوزه وجود دارد که امیدواریم به آن برسیم.
وی با تأکید بر اینکه برای تحقق اقتصاد دانشبنیان، نحوه تزریق دانش به اقتصاد مهم است، افزود: ما رتبه خوبی در تعداد نیروهای انسانی جوان در کشور داریم که این را میتوان در تعداد دانشجویان و فارغالتحصیلان مشاهده کرد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ضروری است که پتانسیل نیروهای انسانی در اقتصاد، فرهنگ، صنعت و ... تزریق شود اما نحوه تزریق آن هم مهم است.
ستاری با بیان اینکه ما طی چهار، پنج سال گذشته به مدلهای موفقی در راستای تزریق پتانسیل نیروهای انسانی به اقتصاد دانشبنیان رسیدهایم، افزود: همواره در این دولت مدل اجرایی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان مهم بوده است.
وی تأکید کرد: در حوزه گیاهان دارویی، شرکتهای دانشبنیان زیادی متولد شده و پیشرفت کردهاند به طوری که میتوان اکنون محصولات دانشبنیان در این حوزه را مشاهده کرد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه با تولید محصولات دانشبنیان در حوزه گیاهان دارویی، فرهنگ جدیدی در کشاورزی توسعه پیدا کرده است، گفت: باید برنامههای اجرایی برای توسعه شرکتهای دانشبنیان در بستر خصوصی شکل بگیرد زیرا به واسطه پول و رانت دولت، نمیتوان به پیشرفت رسید.
وی با بیان اینکه یکی از بخشهای مهم ما در اقتصاد دانشبنیان این است که نباید خامفروشی داشته باشیم، افزود: به طور مثال ۹۳ درصد تولید زعفران مربوط به ایران است ولی کمتر از ۱۰ درصد آن فرآوری میشود؛ این نشان میدهد که به خوبی از دانش استفاده نکردهایم و مشکلاتی در موضوع تجاریسازی داریم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷۰ شرکت دانشبنیان در حوزه گیاهان دارویی فعالیت میکنند، اظهار داشت: این شرکتها تأکید بر ایجاد زنجیره ارزش افزوده دارند.
ستاری تصریح کرد: ما جزو کشورهایی هستیم که تنوع گیاهان دارویی داریم. به طور مثال در کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۲۰۰۰ گونه گیاهی دارویی رشد میکند.
وی ادامه داد: این گیاهان میتوانند پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال جوانان داشته باشند تا به رشد و پیشرفت برسیم.
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