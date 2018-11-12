بسیاری ازبرنامه های وزارت بهداشت متناسب بااستانداردهای جهانی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر حق دوست معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت در حاشیه جلسه هماهنگی با هیات های کارشناس اعزامی سازمان جهانی بهداشت در خصوص پروژه های مالی بیماری های غیرواگیر یکی از آسیب های جدی در نظام سلامت کشور را حرکت جزیره ای و یکدست نبودن برنامه های حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: در نظام سلامت، برنامه های خوبی پیاده شده است، اما این برنامه ها یکدست نبودند و بسیاری از برنامه های در حال اجرا به اندازه کافی تحلیل اقتصادی ندارند.



معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، تصریح کرد: بسیاری از برنامه های وزارت بهداشت، پیوست اقتصادی دارند، اما با متدلوژی مشخص، مدون و متناسب با استانداردهای جهانی نبوده اند و به همین منظور در یکی دوسال گذشته تلاش شد تا در برنامه ریزی های نظام سلامت، تحلیل اقتصادی را به صورت عمیق تری وارد فاز برنامه ریزی، اجرا و اصلاحات کنیم.



حق دوست با اشاره به برگزاری جلسه بررسی پروژه های مالی بیماری های غیر واگیر با حضور هیات کارشناسی اعزامی سازمان جهانی بهداشت، گفت: استفاده از تجربیات و همفکری با هیات کارشناسان اعزامی سازمان بهداشت جهانی در تحلیل اقتصادی برنامه های طراحی شده مدیریت بیماری های غیر واگیر در نظام سلامت کشور، از اهداف این جلسه بوده است.



معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، یکی از اهداف مهم وزارت بهداشت را تربیت نیرو و کسب توانایی لازم در تحلیل اقتصادی برنامه های وزارت بهداشت دانست و اظهار داشت: از طریق آموزش های لازم در تحلیل اقتصادی، خبرگان، دانشمندان و متخصصین در رشته های سیاستگذاری سلامت، مدیریت سلامت و اقتصاد سلامت می توانند در تحلیل اقتصادی برنامه های سلامت همکاری کنند تا بتوانیم تحلیل های اقتصادی برنامه های تدوینی را عمیق ترکنیم و با تشکیل تیم های چند وجهی، ارتباط قوی تری میان برنامه ها ایجاد کنیم.