پیروز حناچی امروز به وزارت کشور معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مواردی در خصوص دو نامزد شهرداری تهران مطرح شد و در این خصوص بنده و رئیس شورای شهر تهران توضیحاتی را ارائه دادیم.



وی افزود: بر اساس قانون شوراها، امروز پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران برای صدور حکم به وزارت کشور معرفی می‌شود و این وزارتخانه ۱۰ روز مهلت دارد که استعلام‌های لازم را انجام دهد و حکم شهردار را صادر کند.



اعطا گفت: قانون پیش‌بینی کرده است به هر دلیلی اگر وزارت کشور حکم صادر نکرد شورا می‌تواند به رأی خود پافشاری داشته باشد و موضوع را در هیئت حل اختلاف بررسی خواهد کرد.



سخنگوی شورای شهر تهران درباره انتخاب سرپرست نیز گفت: محمدعلی افشانی تا ۴ روز دیگر می‌تواند در شهرداری حضور داشته باشد و اگر تا آن زمان حکم شهردار جدید صادر نشود، سرپرست را که یکی از کارکنان شهرداری است انتخاب خواهیم کرد.



وی درباره مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌ها مبنی بر توصیه به اعضای شورا درخصوص نامزدهای شهرداری تهران مطرح شد، گفت: معمولا در انتخابات چنین گفت‌وگوهایی مطرح می‌شود و این موارد غیر طبیعی نیست.