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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

سخنگوی شورای شهر:

پیروز حناچی امروز به وزارت کشور معرفی می شود

پیروز حناچی امروز به وزارت کشور معرفی می شود

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: امروز پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران برای صدور حکم به وزارت کشور معرفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مواردی در خصوص دو نامزد شهرداری تهران مطرح شد و در این خصوص بنده و رئیس شورای شهر تهران توضیحاتی را ارائه دادیم.

وی افزود: بر اساس قانون شوراها، امروز پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران برای صدور حکم به وزارت کشور معرفی می‌شود و این وزارتخانه ۱۰ روز مهلت دارد که استعلام‌های لازم را انجام دهد و حکم شهردار را صادر کند.

اعطا گفت: قانون پیش‌بینی کرده است به هر دلیلی اگر وزارت کشور حکم صادر نکرد شورا می‌تواند به رأی خود پافشاری داشته باشد و موضوع را در هیئت حل اختلاف بررسی خواهد کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران درباره انتخاب سرپرست نیز گفت: محمدعلی افشانی تا ۴ روز دیگر می‌تواند در شهرداری حضور داشته باشد و اگر تا آن زمان حکم شهردار جدید صادر نشود، سرپرست را که یکی از کارکنان شهرداری است انتخاب خواهیم کرد.

وی درباره مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌ها مبنی بر توصیه به اعضای شورا درخصوص نامزدهای شهرداری تهران مطرح شد، گفت: معمولا در انتخابات چنین گفت‌وگوهایی مطرح می‌شود و این موارد غیر طبیعی نیست.

کد مطلب 4457061
نورا حسینی

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