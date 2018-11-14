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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۱

پیشکسوت باشگاه استقلال:

بازیکن استقلال باید عاشق این تیم باشد نه کاسب

بازیکن استقلال باید عاشق این تیم باشد نه کاسب

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال گفت: مدیران باشگاه در نقل و انتقالات زمستانی باید به سراغ بازیکنانی بروند که همه هدفشان از آمدن به استقلال پول نباشد و عاشق این تیم باشند.

بهروز پرورشخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخورد باشگاه با بازیکنی که انضباط تیمی را رعایت نکرده کاملا ارزشمند است. بازیکن باید بداند همواره و در هر شرایطی باید تابع سرمربی اش باشد حتی اگر سرمربی اشتباه کند. اگر غیر از این باشد که باید فاتحه آن تیم را خواند.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: البته من نمی دانم واقعا چشمی و اسماعیلی چه خطایی مرتکب شده اند اما آنچه که از سوی باشگاه بی انضباطی نامیده می شود قابل برخورد است. هواداران هم باید در این مواقع پشت باشگاه، مدیریت و سرمربی باشند چون نام تیم استقلال از نام همه بازیکنان از گذشته تا به حال بزرگ تر است و منفعت تیمی همواره بر منفعت فردی ارجحیت دارد.

هافبک پیشین استقلال در خصوص شرایط کنونی تیم تصریح کرد: متاسفانه ما فصل را خوب شروع نکردیم و خوب هم ادامه ندادیم. برای همین مسئولیت مدیران باشگاه در نقل و انتقالات زمستانی بسیار سنگین می شود چون باید نقاط ضعف ترمیم شود.

وی افزود: استقلال حق ندارد از قهرمانی نا امید شود و دست از تلاش بردارد، هر فردی که پیراهن خدمت به استقلال در هر کسوتی را بر تن می کند باید بداند تا آخرین لحظه و با آخرین توان ممکن محکوم به تلاش برای موفقیت این تیم است. فارق از کری های معمول، استقلال پر افتخار تیم ایرانی در آسیا است و با هواداران میلیونی که دارد اعضای آن محکوم به تلاش تا آخرین لحظه برای موفقیت هستند.

پرورشخواه تصریح کرد: از ابتدای فصل معتقد بودم بازیکنی مثل قربانی باید حفظ شود. همین جابر انصاری که برخورد خوبی با او صورت نمی گیرد از خیلی از بازیکنان فعلی بهتر است و اگر فرصتی که به دیگران داده شده بود در اختیار جابر قرار می گرفت، قطعا نتیجه بهتری به دست می آمد.

هافبک پیشین آبی پوشان گفت: از مدیریت باشگاه انتظار می رود دقت و وسواس زیادی در نقل و انتقالات زمستانی به خرج دهند و اولویت را به سمت بازیکنانی ببرند که حداقل ته دلشان به این تیم علاقه داشته باشند. اگر بازیکنی بدون عشق و با زور پول به استقلال بیاید، کاسب است نه بازیکن.

وی افزود: برای از بین بردن نقاط ضعف، بازیکنان زیادی باید در نیم فصل جذب شوند. این تیم در هر سه خط نیاز به بازیکنان جدیدی دارد.  

کد مطلب 4457118

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    نظرات

    • کورش کاهکش حاتمی IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
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      پاسخ
      بهروز خان عشق زمان شما واقعا مرد

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