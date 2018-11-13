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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

سعید فتاحی:

به مصاحبه برانکو کاری نداریم/ کی‌روش با درخواست ما موافقت کرد

به مصاحبه برانکو کاری نداریم/ کی‌روش با درخواست ما موافقت کرد

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ می‌گوید مصاحبه برانکو ایوانکوویچ ملاک عمل این سازمان برای برگزاری بازی‌های معوقه نیست چون نامه باشگاه پرسپولیس موجود است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فتاحی درباره تداخل مسابقات لیگ با اردوهای تیم ملی فوتبال گفت:  روز گذشته جلسه ای با آقای کی روش داشتیم. قرار شد اردوی تیم ملی دیرتر برگزار شود تا بازی عقب افتاده پرسپولیس، استقلال، سایپا و صنعت نفت را بگذاریم. احتمال آسیب دیدگی بازیکنان وجود داشت و کی روش هم موافقت کرد و قرار شد یک هفته دیرتر مسابقات لیگ را تمام کنیم.

وی درباره مصاحبه برانکو ایوانکوویچ مبنی بر اینکه بدون ملی پوشان بازی های معوقه را برگزار نمی کند، تصریح کرد: ما با مصاحبه کاری نداریم چون نامه باشگاه پرسپولیس را داریم. به مسئولان باشگاه پرسپولیس گفته بودیم اگر دیدار با پیکان لغو شود و پرسپولیس به فینال آسیا برود، مجبوریم این بازی را در فیفادی بگذاریم و شما هم باید بدون ملی پوشان بازی کنید. پرسپولیس با این شرط موافقت کرد و نامه رسمی هم داده است.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ با بیان اینکه امکانش نیست بازی پرسپولیس و پیکان در تاریخ دیگری برگزار شود، گفت: پرسپولیس چند بازی عقب افتاده دارد. اگر می خواستیم برای پیکان هم صبر کنیم باید یک هفته دیگر اردوی تیم ملی را عقب می انداختیم و به این ترتیب نزدیک به ۱۵ روز در برنامه تیم ملی تغییر ایجاد می شد.

کد مطلب 4457124

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