به گزارش خبرنگار مهر، سعید فتاحی درباره تداخل مسابقات لیگ با اردوهای تیم ملی فوتبال گفت: روز گذشته جلسه ای با آقای کی روش داشتیم. قرار شد اردوی تیم ملی دیرتر برگزار شود تا بازی عقب افتاده پرسپولیس، استقلال، سایپا و صنعت نفت را بگذاریم. احتمال آسیب دیدگی بازیکنان وجود داشت و کی روش هم موافقت کرد و قرار شد یک هفته دیرتر مسابقات لیگ را تمام کنیم.

وی درباره مصاحبه برانکو ایوانکوویچ مبنی بر اینکه بدون ملی پوشان بازی های معوقه را برگزار نمی کند، تصریح کرد: ما با مصاحبه کاری نداریم چون نامه باشگاه پرسپولیس را داریم. به مسئولان باشگاه پرسپولیس گفته بودیم اگر دیدار با پیکان لغو شود و پرسپولیس به فینال آسیا برود، مجبوریم این بازی را در فیفادی بگذاریم و شما هم باید بدون ملی پوشان بازی کنید. پرسپولیس با این شرط موافقت کرد و نامه رسمی هم داده است.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ با بیان اینکه امکانش نیست بازی پرسپولیس و پیکان در تاریخ دیگری برگزار شود، گفت: پرسپولیس چند بازی عقب افتاده دارد. اگر می خواستیم برای پیکان هم صبر کنیم باید یک هفته دیگر اردوی تیم ملی را عقب می انداختیم و به این ترتیب نزدیک به ۱۵ روز در برنامه تیم ملی تغییر ایجاد می شد.