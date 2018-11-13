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کد مطلب 4457254
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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴

اولین سخنان شهردار جدید تهران

اولین سخنان شهردار جدید تهران

نخستین گفت‌وگو با حناچی شهردار جدید تهران که توسط روابط عمومی شهرداری تهران انجام شده است.

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