دریافت 9 MB کد مطلب 4457254 https://mehrnews.com/xMTrp ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴ کد مطلب 4457254 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴ اولین سخنان شهردار جدید تهران نخستین گفتوگو با حناچی شهردار جدید تهران که توسط روابط عمومی شهرداری تهران انجام شده است. کپی شد مطالب مرتبط واکنشها به شهردارشدن حناچی/ خطر از بیخ گوش تهرانیها گذشت! با سوابق شهردار جدید پایتخت آشنا شوید/ ۶ اظهارنظر مهم پیروز حناچی جلسه شورای اسلامی شهر تهران برای انتخاب شهردار سوابق شهردار جدید تهران در عرصه تالیف و ترجمه پیروز حناچی شهردار پایتخت شد/ سوابق سکاندار جدید بهشت لحظه اعلام نتایج چهاردهمین شهردار تهران/ حناچی ۱۱، آخوندی ۱۰ برچسبها شورای شهر تهران پیروز حناچی شهرداری تهران
نظر شما