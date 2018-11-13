پیروز حناچی شهردار پایتخت شد/ سوابق سکاندار جدید بهشت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران، رای گیری برای انتخاب شهردار پایتخت از بین دو گزینه پیروز حناچی و عباس آخوندی از اعضای شورا انجام شد.

پس از رأی گیری اعضا، پیروز حناچی با ۱۱ رای شهردار تهران شد. تعداد آرای عباس آخوندی نیز ۱۰ رای بود.

بدین ترتیب حناچی سومین شهردار منتخب شورای شهر دوره پنجم پس از حدود ۱۴ ماه از آغاز به کار شد.

حناچی قبل از این عهده دار معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران و پیشتر معاون شهرسازی وزارت راه، در زمان وزارت عباس آخوندی بود و بنابراین توانست در رقابت با رئیس اسبق خود صندلی اول خیابان بهشت را تصاحب کند.

سوابق شهردار جدید

پیروز حناچی متولد ۱۳۴۳ و دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری و دکترای تخصصی معماری - مرمت شهری و باز زنده سازی شهرهای تاریخی از دانشگاه تهران است. برخی سوابق مسئولیتهای وی به شرح ذیل است:

- معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی

- رئیس مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی

- دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور

- عضو شورای عالی ترافیک

- رئیس مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی

- معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی

- دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی ایران

- عضو حقیقی شورای عالی میراث فرهنگی کشور

- مشاور رئیس دانشگاه تهران

مدیر گروه مرمت و ابنیه و بافت دانشکده معماری دانشگاه تهران

- عضو کمیسیون زیربنایی دولت اصلاحات

- عضو کمیسیون ماده ۵

- رئیس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

- معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

- معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران