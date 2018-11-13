به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «کالیوه» (ندای صلح و دوستی) روزهای چهاردهم تا بیست و یکم آذر برای شرکت دریک فستیوال بین‌المللی موسیقی محلی و آئینی به کشور هندوستان سفر خواهد کرد.

سارا احمدی سرپرست گروه کالیوه و نوازنده دف ضمن اعلام این خبر گفت: گروه «کالیوه» در بخش محلی این فستیوال قصد دارد قطعات کردی را به همراه یک قطعه شناخته شده هندی به نام «خواجا مری خواجا» را روی صحنه ببرد. در این فستیوال فواد پیشوا به عنوان خواننده حضور دارد. این در حالی است که حبیب احمدی فر نوازنده سنتور، اشکان مرادی نوازنده کمانچه، مریم احمدی نوازنده تمبک، هومن شیرعلی نوازنده عود و سارا احمدی نوازنده دف و دهل و دایره دیگر اعضای گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

وی افزود: سفر گروه کالیوه به کشور هندوستان صرفا به شرکت در این فستیوال محدود نخواهد شد و این گروه قصد دارد با خوانندگان و نوازندگان مطرح هند همکاری های مشترکی نیز داشته باشد