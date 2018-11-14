علیرضا ثمودی پیلهرود در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: «روشهای پژوهش در روابط بینالملل» با هدف تامین منبع مطالعاتی و درسی برای دانشجویان رشته روابط بینالملل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ترجمه شده است. در این کتاب با زبانی ساده و روشمند، نگارش مقاله و در سطح کلانتر نگارش پایان نامه و ریزهکاریهای آن را به دانشجویان آموزش میدهد.
وی افزود: پیشتر کتابهایی در موضوع آموزش روش پژوهش و تحقیق منتشر شده بود، اما کتابی که به طور اختصاصی روش پژوهش در روابط بینالملل را آموزش دهد، نداشتیم. این در صورتی است که باید منابعی را که به بینش دانشجویان کمک میکند، در اختیار آنها قرار داد. اینکه چه نکاتی باید رعایت شود، تا مقاله تالیفی دانشجویان کیفیت مقالات علمی ــ پژوهشی داشته باشد، در این کتاب با زبانی ساده و با خوبی هرچه تمامتر آموزش داده میشود.
ثمودی پیلهورد ادامه داد: البته این کتاب پیشتر نیز به قلم مترجمی دیگر منتشر شده بود، اما ادبیات سنگینی داشت و به نظرم آمد که آن ترجمه در زمینه معادل واژگانها دانشجویان، بویژه دانشجویان مقطع کارشناسی را با مشکل مواجه میکند. به همین دلیل تصمیم به ترجمه مجدد آن گرفتم.
این عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم همچنین درباره نویسنده این کتاب گفت: دکتر کریستوفر لمونت دارای درجه دکتری از دانشگاه گلاسکوست و هماکنون نیز پژوهشگر و استادیار رشته روابط بینالملل در بخش روابط بین الملل و سازمانهای بینالمللی دانشگاه گرونینگن هلند است. او پژوهشهای کنونی خود را بر حوزههایی چون عدالت در حال گذار در خاورمیانه و شمال آفریقا بویژه کشورهایی چون لیببی و تونس گذاشته است.
ثمودی پیلهورد در ادامه درباره پژوهشهای میدانی موثر کریستوفر لمونت نیز اشاره کرد: لمونت در زمینه مطالعات میدانی بسیار قوی است. او در دورهای در دانشگاه زاگرب کرواسی در چارچوب برنامه فولبرایت مشغول به پژوهش بود و در زمینه جرایم جنگی در کرواسی مطالعات میدانی مهمی انجام داد که به انتشار کتابی ختم شد. ویژگی این کتابش نیز در این است که تجربیات ملموس نویسنده در حوزه پژوهشهای میدانی در آن انعکاس پیدا کرده است. مطالعات میدانی او در کشورهای بالکان نیز مشهور است.
«روشهای پژوهش در روابط بینالملل» نوشته کریستوفر لمونت و ترجمه علیرضا ثمودی پیلهورد با شمارگان 300 نسخه، 350 صفحه و بهای 38 هزار تومان از سوی سازمان انتشارات دانشگاه مفید قم روانه کتابفروشیها شده است.
علیرضا ثمودی پیلهورد دارای مدرک دکتری مطالعات منطقهای گرایش مطالعات اروپا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و هماکنون به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه مفید قم به تدریس و پژوهش اشتغال دارد.
«انجمن سری پروشیم: تاریخ نفوذ پنهان صهیونیسم در آمریکا» نوشته لیسون ویر، «سینما و رسانههای جنگی آمریکا بعد از جنگ ویتنام: سیاست، ایدئولوژی و طبقه» نوشته پیتر شکنر و پاتریشیا کیتون شکنر، «مطالعات امنیتی معاصر» نوشته آلن کالینز و «اتحادیه اروپا و سازمانهای بینالمللی» نوشته فواد ب، ناداریک یورگنسن، از دیگر کتابهای ترجمه شده به قلم علیرضا ثمودی پیلهورد است.
این عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم همچنین تالیف کتابهایی چون «سیاست اروپایی و برنامه هستهای ایران» و «سیاستهای اتحادیه اروپا در قبال خاورمیانه» را نیز در کارنامه علمی خود دارد.
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