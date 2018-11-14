به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون عمرانی شهرداری اردبیل تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱۴ هزار تن آسفالت در اردبیل تولید و توزیع شده است.

وی با بیان اینکه میزان اعتبار هزینه شده برای عملیات آسفالت‌ریزی در شهر بالغ بر ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، افزود: در این مدت شهرداری اردبیل سعی کرده با توجه به سرمای مثال‌زدنی منطقه با رعایت اصول مهندسی و زیرسازی صحیح، ماندگاری بیشتری را در آسفالت‌ها ایجاد کند.

شهردار اردبیل ضمن پیگیری مشکلات و موانع احتمالی در روند پروژه‌های عمرانی در شهر، توضیح داد: دی پی تغییر رویکرد شهرداری مبنی بر توسعه و ایجاد پیاده‌راه‌ها در راستای ارتقای سلامت شهروندان، پیاده‌راه‌های متعددی در شهر در حال اجرا و یا تکمیل است.

وی از پیشرفت ۹۰ درصدی پیاده‌راه سربازان گمنام امام زمان (عج) در حدفاصل میدان ارتش تا بسیج خبر داد و بیان کرد: عملیات اجرای طرح پیاده‌راه خیابان شیخ صفی نیز آغاز شده و با سرعت در حال اجرا است.

لطف‌اللهیان با قدردانی از تمامی عوامل عمرانی مجموعه شهرداری اردبیل، اضافه کرد: با توجه به مطالبات مردمی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهری در اولویت برنامه‌های سازمانی قرار خواهد گرفت.