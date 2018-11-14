  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

شهردار اردبیل:

رعایت اصول زیربنایی در آسفالت‌ریزی معابر اردبیل ضروری است

رعایت اصول زیربنایی در آسفالت‌ریزی معابر اردبیل ضروری است

اردبیل- شهردار اردبیل گفت: با هدف افزایش ماندگاری آسفالت معابر شهری در اردبیل، توجه به رعایت اصول مهندسی و زیرسازی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون عمرانی شهرداری اردبیل تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱۴ هزار تن آسفالت در اردبیل تولید و توزیع شده است.

وی با بیان اینکه میزان اعتبار هزینه شده برای عملیات آسفالت‌ریزی در شهر بالغ بر ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، افزود: در این مدت شهرداری اردبیل سعی کرده با توجه به سرمای مثال‌زدنی منطقه با رعایت اصول مهندسی و زیرسازی صحیح، ماندگاری بیشتری را در آسفالت‌ها ایجاد کند.

شهردار اردبیل ضمن پیگیری مشکلات و موانع احتمالی در روند پروژه‌های عمرانی در شهر، توضیح داد: دی پی تغییر رویکرد شهرداری مبنی بر توسعه و ایجاد پیاده‌راه‌ها در راستای ارتقای سلامت شهروندان، پیاده‌راه‌های متعددی در شهر در حال اجرا و یا تکمیل است.

وی از پیشرفت ۹۰ درصدی پیاده‌راه سربازان گمنام امام زمان (عج) در حدفاصل میدان ارتش تا بسیج خبر داد و بیان کرد: عملیات اجرای طرح پیاده‌راه خیابان شیخ صفی نیز آغاز شده و با سرعت در حال اجرا است.

لطف‌اللهیان با قدردانی از تمامی عوامل عمرانی مجموعه شهرداری اردبیل، اضافه کرد: با توجه به مطالبات مردمی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهری در اولویت برنامه‌های سازمانی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4457920
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها