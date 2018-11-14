۵۰ نفر در پارتی مختلط شبانه مراغه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر نجد در این خصوص افزود: این افراد دیشب در یک پارتی شبانه در یکی از باغات حاشیه شهر با دستور به موقع قضائی و حضور ماموران انتظامی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: افراد دستگیر شده وضعیت مناسبی نداشتند و اقدام به شرب خمر نیز کرده بودند.

وی گفت: ۱۳ مرد و ۹ زن برای سیر مراحل قانونی بازداشت و بقیه افراد به قید وثیقه آزاد شدند.

نجد اضافه کرد: با حکم دادستانی دستور پلمپ محل برپایی پارتی نیز صادر شد.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و آگاه سازی در بین خانواده ها گفت: متاسفانه برخی خانواده ها در نظارت بر عملکرد و رفتار اجتماعی فرزندان خود در جامعه کوتاهی می کنند.

وی افزود: شکسته شدن قبح برخی مسائل ضد فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی از جمله شرکت در پارتی های مختلط و شرب خمر در درون خانواده ها زمینه ساز بروز مشکلات اجتماعی و متضرر شدن نسل جوان می شود.