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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

دادستان عمومی و انقلاب مراغه:

۵۰ نفر در پارتی مختلط شبانه مراغه دستگیر شدند

۵۰ نفر در پارتی مختلط شبانه مراغه دستگیر شدند

مراغه- دادستان عمومی و انقلاب مراغه اعلام کرد: ۵۰ نفر در یک پارتی مختلط شبانه در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر نجد در این خصوص افزود: این افراد دیشب در یک پارتی شبانه در یکی از باغات حاشیه شهر با دستور به موقع قضائی و حضور ماموران انتظامی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: افراد دستگیر شده وضعیت مناسبی نداشتند و اقدام به شرب خمر نیز کرده بودند.

وی گفت: ۱۳ مرد و ۹ زن برای سیر مراحل قانونی بازداشت و بقیه افراد به قید وثیقه آزاد شدند.

نجد اضافه کرد: با حکم دادستانی دستور پلمپ محل برپایی پارتی نیز صادر شد.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و آگاه سازی در بین خانواده ها گفت: متاسفانه برخی خانواده ها در نظارت بر عملکرد و رفتار اجتماعی فرزندان خود در جامعه کوتاهی می کنند.

وی افزود: شکسته شدن قبح برخی مسائل ضد فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی از جمله شرکت در پارتی های مختلط و شرب خمر در درون خانواده ها زمینه ساز بروز مشکلات اجتماعی و متضرر شدن نسل جوان می شود.

کد مطلب 4458193

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    نظرات

    • ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
      0 1
      پاسخ
      اینا همون لشکر شیطان هستند

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