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۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۱

خوزستان قهرمان رقابتهای کشتی فرنگی کشور شد

خوزستان قهرمان رقابتهای کشتی فرنگی کشور شد

تیم خوزستان بعنوان قهرمانی رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان کشور در گروه الف دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه الف روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ماه در سالن کوثر شهر آبادان برگزار شد و در پایان تیم های خوزستان، فارس و البرز به ترتیب بعنوان های اول تا سوم رسیدند.

رده بندی تیم این مسابقات به شرح زیر است:

۱- خوزستان ۲- فارس ۳- البرز ۴- لرستان ۵- قم ۶- تهران ۷- کردستان ۸- توابع تهران ۹- مازندران ۱۰- اردبیل

نتایج دیدارهای فینال، رده بندی و کسب عنوان های پنجم تا نهم به شرح زیر است:
فینال: خوزستان ۱۰- فارس صفر
رده بندی: البرز ۸- لرستان ۲
پنجم – ششم: قم ۶- تهران ۴
هفتم- هشتم: کردستان ۸- توابع تهران صفر
نهم- دهم: مازندران ۶- اردبیل صفر

کد مطلب 4459707

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