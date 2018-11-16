خوزستان قهرمان رقابتهای کشتی فرنگی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه الف روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ماه در سالن کوثر شهر آبادان برگزار شد و در پایان تیم های خوزستان، فارس و البرز به ترتیب بعنوان های اول تا سوم رسیدند.

رده بندی تیم این مسابقات به شرح زیر است:

۱- خوزستان ۲- فارس ۳- البرز ۴- لرستان ۵- قم ۶- تهران ۷- کردستان ۸- توابع تهران ۹- مازندران ۱۰- اردبیل

نتایج دیدارهای فینال، رده بندی و کسب عنوان های پنجم تا نهم به شرح زیر است:

فینال: خوزستان ۱۰- فارس صفر

رده بندی: البرز ۸- لرستان ۲

پنجم – ششم: قم ۶- تهران ۴

هفتم- هشتم: کردستان ۸- توابع تهران صفر

نهم- دهم: مازندران ۶- اردبیل صفر