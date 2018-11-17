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ویدئومهر: نهم ربیع الاول، نه تنها نخستین روز امامت امام عصر(عج) است، بلکه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ شیعه نیز به شمار می آید. نهم ربیع الاول ، سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر علیه السلام در حقیقت امتداد غدیر بلکه خود غدیری دیگر است.

باید در این چنین روزی با امام زمان (عج) بر اساس مفاد روایات و دعاها به ویژه دعای “عهد” پیمانی دوباره بست معرفت، محبت، ولایت و اطاعت برخی از اصول این پیمان نسبت به حضرت صاحب الزمان علیه السلام است. ولایت امام زمان (عج) به عنوان سرپرستی و حاکمیت وی بر افراد جامعه هست و این ولایت رکن و اساس دین است، همچنین کلید گشایشگر و راهنمای انسان مسلمان در همه ابعاد دین به شمار می‌آید.

کد مطلب 4460227
پیمان نعیمی
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  2. فرهنگ و اندیشه
۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

نماهنگی به مناسبت نهم ربیع الاول؛

آغاز امامت و ولایت امام زمان (عج)

آغاز امامت و ولایت امام زمان (عج)

نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) در حقیقت امتداد غدیر بلکه خود غدیری دیگر است.

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