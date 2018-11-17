۱۸ کشته در محل تصادف رئیس تامین اجتماعی از سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری راهور، سردار محمدحسین حمیدی در خصوص حادثه جان باختن رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاونش در استان گلستان تاکید کرد: این محور ۲۴ بریدگی ناایمن دارد که دور برگردان به حساب نمی آید ولی عملا به همین منظور استفاده شده است.

وی با اشاره به این که پلیس راه بارها مکاتبه کرده است که این دوربرگردان ها، غیراستاندارد است و در واقع بریدگی است نه دوربرگردان افزود: رفع نواقص این محور به بهانه کمبود بودجه به حال خود رها شده است در حالی که موضوع در شورای ترافیک و کمیسیون ایمنی استان گلستان نیز مطرح شد اما کسی توجه نکرد!

رییس پلیس راه راهور ناجا با تاکید بر این که شرکت ساخت وزارت راه، این به اصطلاح بزرگراه را ساخته با همان نواقص تحویل داده و سازمان راهداری نیز با وجود نواقص موجود آنرا تحویل گرفته است افزود: در سال ۹۶، در این محور ۱۰ نفر کشته و حدود ۱۴۹ نفر در این محدوده شدیدا مجروح شدند. همچنین در ۷ ماهه سال ۹۷ نیز ۸ تن کشته و ۹۱ نفر مجروح شدید شده اند.

وی با اشاره به این که بارها در مورد بریدگی های غیراستاندارد این محور مکاتبه و به مسئولان استانی خطرات این نواقص گوشزد شده است و مسئولان قضایی در جریان این مکاتبات هستند گفت: در زمان ساخت راه ها، نظر پلیس به هیچ عنوان اخذ نمی شود و زمانی که پروژه به اتمام و مرحله بهره برداری می رسد، بعضا با فشار پلیس، تنها برخی نواقص برطرف می شود.

رییس پلیس راه راهور ناجا گفت: جاده ای که خودروی رئیس سازمان تامین اجتماعی از آن جا عبور می کرد، عملا محوری درون شهری است و شرایط جاده های برون شهری را ندارد چرا که در کنار زمین های کشاورزی، منازل مسکونی و تجاری قرار گرفته و انواع وسایل نقلیه اعم از دوچرخه و موتورسیکلت تا وسایل نقلیه سنگین و انواع سواری و خودرو از آن جا عبور می کند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که فرد مسئول و شناخته شده ای جان خود را از دست ندهد کسی به مشکلات جاده ای توجه نمی کند. در حادثه اخیر نیز راننده لنکروز چاره ای جز دور زدن نداشته است اگر به این خودرو برخورد نمی کرد شاید به خودروی دیگری برخورد می کرد. اما در این مسیر باید از هوشیاری بسیاری برخوردار باشیم که تمام بریدگی ها را با سلامت طی کنیم در این زمینه خطای انسانی کمترین دلیل و راه مهمترین عامل حادثه بوده است.

رییس پلیس راه راهور ناجا با تاکید بر این که حوزه تصادفات در کشور جدی گرفته نمی شود گفت: این حوزه عملا به مثابه سوت قطاری شده است که ساکنان اطراف آن به دلیل شنیدن های مکرر عملا آنرا نمی شنوند.

