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۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۳

دبیر هیئت شنای استان همدان:

شناگران همدانی در المپیاد استعدادهای برتر ایران خوش درخشیدند

شناگران همدانی در المپیاد استعدادهای برتر ایران خوش درخشیدند

همدان-دبیر هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان گفت: دختران شناگر همدانی در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر شنای ایران خوش درخشیدند.

محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش شناگران همدان در المپیاد استعدادهای برتر شنای ایران اظهار داشت: المپیاد استعدادهای برتر شنای ایران انتخابی مسابقات بین‌المللی جام آذربایجان در رده‌های سنی ۱۲-۱۱ و ۱۴-۱۳ سال در بخش دختران در استان کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دبیر هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان با اشاره به عملکرد دختران همدانی گفت: در رده سنی ۱۴-۱۳ نرگس روستایی در ماده ۵۰ متر و ۱۰۰ متر قورباغه به مقام دوم رسید و در ماده ۲۰۰ متر انفرادی نیز در جایگاه پنجم ایستاد.

روزبه عنوان کرد: مریم افکار دیگر دختر شناگر همدانی در این رقابت‌ها در ماده ۵۰ متر و ۱۰۰ متر مقام سوم و در ۲۰۰ متر انفرادی نیز به مقام چهارم رسید؛ همچنین در این ماده زهرا بختیاری سوم شد.

وی با اشاره به سایر نتایج بیان کرد: در رده سنی ۱۲-۱۱ سال مهرآسا محمدیان در مختلط انفرادی به مقام سوم دست‌یافت.

دبیر هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان عنوان کرد: افراد منتخب در این دوره از رقابت‌ها به مسابقات بین‌المللی جام آذربایجان اعزام می‌شوند.

روزبه با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان گفت: طی دو هفته آینده مجمع انتخاباتی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: باوجود استعدادهای درخشان در رده‌های پایه دختران و پسران به‌طورقطع شنای استان آینده روشنی خواهد داشت.

کد مطلب 4460810

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