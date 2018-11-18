شناگران همدانی در المپیاد استعدادهای برتر ایران خوش درخشیدند

محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش شناگران همدان در المپیاد استعدادهای برتر شنای ایران اظهار داشت: المپیاد استعدادهای برتر شنای ایران انتخابی مسابقات بینالمللی جام آذربایجان در ردههای سنی ۱۲-۱۱ و ۱۴-۱۳ سال در بخش دختران در استان کرمانشاه برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از مسابقات استانهای همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام با یکدیگر به رقابت پرداختند.
دبیر هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان با اشاره به عملکرد دختران همدانی گفت: در رده سنی ۱۴-۱۳ نرگس روستایی در ماده ۵۰ متر و ۱۰۰ متر قورباغه به مقام دوم رسید و در ماده ۲۰۰ متر انفرادی نیز در جایگاه پنجم ایستاد.
روزبه عنوان کرد: مریم افکار دیگر دختر شناگر همدانی در این رقابتها در ماده ۵۰ متر و ۱۰۰ متر مقام سوم و در ۲۰۰ متر انفرادی نیز به مقام چهارم رسید؛ همچنین در این ماده زهرا بختیاری سوم شد.
وی با اشاره به سایر نتایج بیان کرد: در رده سنی ۱۲-۱۱ سال مهرآسا محمدیان در مختلط انفرادی به مقام سوم دستیافت.
دبیر هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان عنوان کرد: افراد منتخب در این دوره از رقابتها به مسابقات بینالمللی جام آذربایجان اعزام میشوند.
روزبه با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان گفت: طی دو هفته آینده مجمع انتخاباتی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان همدان برگزار میشود.
وی یادآور شد: باوجود استعدادهای درخشان در ردههای پایه دختران و پسران بهطورقطع شنای استان آینده روشنی خواهد داشت.
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