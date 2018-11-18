نایب قهرمانی تیم بدمینتون قم در دور رفت لیگ دسته اول بانوان

محمد حسن حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بدمینتون بانوان قم که امسال در لیگ دسته اول بدمینتون زنان کشور شرکت کرده است در پایان دور رفت مرحله گروهی این مسابقات صاحب جایگاه دوم شد تا به صعود به مرحله نهایی امیدوار باشد.

وی افزود: دور رفت مرحله گروهی لیگ دسته اول بدمینتون بانوان کشور در ۲ گروه برگزار شد که بدمینتون بازان قمی در گروه دوم این مسابقات، رقابت خود را در زنجان برگزار کردند و صاحب ۲ پیروزی شدند و در یک بازی نزدیک نیز نتیجه را به حریف واگذار کردند.

سرپرست هیئت بدمینتون استان قم گفت: در این مسابقات تیم هیئت بدمینتون قم در اولین مسابقه خود ۴ بر یک برابر تیم شهروند ساری به پیروزی رسید و دیگر برد تیم بدمینتون قم در مسابقه سوم برابر تیم پردیس شاهرود با حساب ۵ بر صفر رقم خورد.

حسین زاده بیان داشت: بدمینتون بازان قمی در مسابقه دوم برابر میزبان مسابقات، تیم ذوب روی صبای زنجان با حساب ۳ بر ۲ و در یک مسابقه نزدیک بازنده شدند و بدین ترتیب پس از تیم ذوب روی صبای زنجان در رده دوم دور رفت قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: این تیم با ترکیب شادی رحمتی آذر، هانیه هویدا، سارا حسینی، شبنم رحمتی آذر، ملیکا شیبانی و ساغر رفیعی در لیگ دسته اول حضور دارد و آزاده ترکمنی مربی این تیم است ضمن این که ۲ تیم برتر گروه‌های دوگانه به مرحله نهایی صعود می‌کنند.