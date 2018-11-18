شرکت ۳ هزار نفر در کاردانی نظام جدید/ امشب آخرین فرصت ثبت نام

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به درخواست موسسات آموزش عالی غیر دولتی –غیرانتفاعی مبنی بر عدم تکمیل ظرفیت و با موافقت دفتر گسترش آموزش عالی، داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های دوره های کاردانی نظام جدید سال ۱۳۹۷ می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

وی افزود: پذیرش دانشجو در رشته های کاردانی نظام جدید صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) انجام می شود و داوطلبان اعم از داوطلبانی که در پذیرش این دوره‌ها ثبت‌نام کرده و یا ثبت‌نام نکرده‌اند، می توانند متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در شاخه های فنی و حرفه ای یا کاردانش موسسات پذیرنده، عنوان موسسه و کدرشته خود را در سایت سازمان سنجش جستجو کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبان با مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس www.Sanjesh.org باید ضمن مشخص کردن فقط یک رشته و موسسه مورد علاقه خود، با به همراه داشتن مدارک ذیل با توجه به موارد مربوط تا ۲۷ آبان ۹۷ به مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان باید در زمان ثبت‌نام از طریق موسسه مربوط، بابت هزینه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ ۲۲۰ هزار ریال (۲۲ هزار تومان) از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: هر داوطلب می‌تواند صرفاً متقاضی یک کدرشته محل در یک موسسه باشد و تاکنون ۳ هزار و ۴۳۷ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند.