به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه زارعی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بااشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با حضور مسئولان کشوری در تالار وحدت تهران، گفت: در این مراسم اداره کل کتابخانههای عمومی استان همدان با کسب ۹ رتبه برتر کشوری در شاخصهای کتابخانهای کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
وی با بیان اینکه در مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در نهاد کتابخانههای عمومی کشور جمعی از مسئولان و مدیران فرهنگی کشور و دبیرکل نهاد، مشاوران، معاونان و مدیران کل و جمعی از کتابداران برگزیده کتابخانههای عمومی سراسر کشور حضور داشتند، گفت: از بین ۸۶ نفر برگزیده کتابخانههای عمومی، استان همدان با تعداد ۹ نفر بیشترین تعداد منتخبین، را به خود اختصاص داد و استانهای کرمان و یزد هر یک با ۸ نفر در رتبههای بعدی قرارگرفتند.
وی بابیان اینکه در این مراسم کتابخانههای عمومی برگزیده کشور در چهار بخش «نهادی شهری»، «نهادی روستایی»، «مشارکتی و مستقل» و «کتابخانه برتر به لحاظ کار گروهی»، و همچنین مسئول برتر کتابخانه های مشارکتی و کتابداران و مسئولین برگزیده کتابخانههای عمومی کشور و کتابخوانان و اعضای نمونه کشور و پیشکسوتان، بازنشستگان و خدمتگزاران برتر نهاد از استانهای مختلف کشور معرفی و تقدیر شدند، گفت: کتابخانه رضیالدین آرتیمانی از استان همدان در بخش کتابخانههای نهادی شهری تقدیر شد.
وی با بیان اینکه این کتابخانه درجه ۵ است و در سال ۷۲ تاسیس شده، عنوان کرد: این کتابخانه به دلیل تهیه و نصب خلاقانه راهنماهای کتابخانهای و ایجاد سهولت دسترسی به منابع برای اعضای کتابخانه، اداره مناسب بخشهای مختلف کتابخانه با رعایت دقیق دستورالعملها، فضاسازی و محوطهسازی مناسب بخشهای داخلی، اجرای مستمر فعالیتهای فرهنگی در بخش کودک و برگزاری برنامههای مناسبتی به عنوان یکی از کتابخانههای برتر شهری نهاد معرفی شد.
زارعی عنوان کرد: در بخش کتابخانههای نهادی روستایی نیز کتابخانه قائم(عج) قباق تپه شهرستان کبودرآهنگ تقدیر شد که این کتابخانه نیز به دلیل فعالیت در اجرای نشستهای کتابخوان، اجرای مناسب فعالیتهای بخش کودک، فضاسازی مناسب بخشهای مخزن، سالن مطالعه، نشریات و مرجع و رعایت صحیح دستورالعملها در آمادهسازی منابع به عنوان یکی از کتابخانههای برتر روستایی معرفی شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان یاد اور شد: کتابخانه امام صادق(ع) بابانظر نیز به دلیل فضاسازی و نظم مناسب بخشهای داخلی کتابخانه، اداره مناسب بخشها و رعایت کامل دستورالعملها و فعالیت در اجرای برنامه های فرهنگی حوزه کودک و برنامههای مناسبتی به عنوان یکی از کتابخانههای برتر روستایی نهاد معرفی شد.
وی اضافه کرد: در بخش مسئولین و کتابداران کتابخانههای درجه ۵ فاطمه ایمانی مسئول کتابخانه شهید رجایی شهرستان اسد آباد، در بخش مسئولین کتابخانههای درجه ۶ هاجر بیگی مسئول کتابخانه فجر صالح آباد شهرستان بهار، در بخش کتابخوانان و اعضای نمونه کشور گروه سنی جوان هاجر ترابی از کتابخانه توحید سامن استان همدان، در بخش پیشکسوتان برتر عبدالمحمد سعادتی از استان همدان و در بخش مسئولین و کتابداران کتابخانههای درجه ۲ و مرکزی سارا ولدی خرم کتابدار کتابخانه مرکزی همدان استان همدان تجلیل شدند.
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