برپایی نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مزدک راد ملکشاهی امروز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی با هدف معرفی مجموعه فعالیتهای دانشگاه علمی کاربردی استان در یک سال گذشته، برپا میشود.
وی افزود: این نمایشگاه از ۲۹ آبان ماه تا یکم آذر در محل نمایشگاه صنایع دستی پارک شاهد برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ از آن بازدید کنند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه با بیان اینکه این نمایشگاه چهارمین نمایشگاهی است که برگزار میشود، بیان کرد: ۷۰ دانشجو در این نمایشگاه حضور دارند.
وی از برگزاری ۲۶ ورکشاپ و سمینار برای ایجاد کسب و کار کوچک در حاشیه برگزاری این نمایشگاه خبر داد و گفت: با توجه به نرخ بیکاری استان برپایی این نمایشگاه میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
رادملکشاهی عنوان کرد: نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در ۱۸ غرفه پذیرای علاقهمندان است.
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