۴ کنکور سراسری تکمیل ظرفیت ندارند/ آمار تکمیل ظرفیت بدون کنکورها

به گزارش خبرنگار مهر، چهار کنکور سراسری کشوری شامل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ و آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال ۹۷، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی و آزمون دکتری تخصصی علوم پایه، بهداشت و داروسازی و دندانپزشکی ۹۷ با توجه به سیاست شورای سنجش و پذیرش دانشجو مرحله تکمیل ظرفیت ندارد.

اظهار نظر مسئولان درباره تکمیل ظرفیت

دکتر آبتین حیدرزاده رئیس مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره یادآور شد: طبق مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، برای سال ۹۷ هیچ برنامه ای برای تکمیل ظرفیت در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه ها اجرا نمی شود و این موضوع برای رشته های علوم پزشکی نیز صادق است.

رئیس مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت افزود: مرحله تکمیل ظرفیت برای دانشگاه های علوم پزشکی در کنکورهای ارشد و دکتری تخصصی رشته های علوم پزشکی در سال ۹۷ نخواهیم داشت.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از متوقف شدن برنامه تکمیل ظرفیت دانشگاه ها از سال آینده خبر داد و گفت: امسال به دلیل برخی از مسائل مجبور شدیم به تعدادی از دانشگاه ها مجوز تکمیل ظرفیت ارائه دهیم، اما برخی دانشگاه ها نیز بدون توجه به مسائل قانونی اقدام به پذیرش دانشجو درمرحله تکمیل ظرفیت کردند که این موضوع خلاف قانون است.

همچنین دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور مرحله تکمیل ظرفیت نخواهیم داشت.

وی افزود: مرحله تکمیل ظرفیت تنها برای دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری اجرا می شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تکمیل ظرفیت برای مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور به دلیل پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در کنکور سراسری شامل این موضوع نمی شود.

آمار تکمیل ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی، پیام نور و فرهنگیان در کنکور ۹۷

در ماه های مهر و آبان ۹۷ با توجه به درخواست دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مبنی بر عدم تکمیل ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی، امکان تکمیل ظرفیت برای این مراکز آموزشی فراهم شد.

پذیرش در رشته های این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری ۹۷ صورت گرفت و تمامی داوطلبانی که در کنکور ۹۷ ثبت‌نام کرده و یا ثبت نام نکرده‌ بودند می توانستند در این رشته ها ثبت نام کنند.

همچنین مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در کنکور سراسری ۹۷ نیز انجام شد.

تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۹۷ با نمره کل بالای ۶ هزار و ۵۰۰ (با توجه به کارنامه نتایج اولیه) می توانستند با انتخاب ۲۵ کد رشته، رشته های مربوط به پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را انتخاب کنند.

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان ثبت نام در تکمیل ظرفیت غیرانتفاعی ها، دانشگاه پیام نور و دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی گفت: در تکمیل ظرفیت رشته های کنکور ۹۷ برای پردیس های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ۳۱ هزار و ۴۲۹ نفر ثبت نام کردند.

وی افزود: در تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی کنکور ۹۷ در مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌نور تعداد ۳۷ هزار و ۷۱۷ نفر در تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی غیرانتفاعی ها در کنکور سراسری ۹۷ که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بود نیز تعداد ۱۴ هزار و ۱۴۱ نفر ثبت نام کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: در مجموع سه تکمیل ظرفیت برای مقاطع غیر از کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، تعداد ۸۳ هزار و ۲۸۷ ثبت نام کرده اند.