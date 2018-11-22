برنامه ویژه روز فلسطین در فرهنگستان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، به مناسبت ۲۹ نوامبر مقارن با ۸ آذر «روز همبستگی با مردم فلسطین»، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراسم گرامیداشت این روز را برگزار می‌کند.

سخنرانی مقامات رسمی، اجرای موسیقی زنده، تجلیل از هنرمندان فعال این حوزه و برگزاری نمایشگاه نقاشی از ویژه برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

همچنین در این برنامه موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، مجمع جهانی صلح اسلامی و جمعیت دفاع از ملت فلسطین نیز همکاری دارند.

آیین گرامیداشت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، روز پنجشنبه، ۸ آذر، در تالار ایران فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند به نشانی خیابان ولی‌عصر(عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲ مراجعه کنند.