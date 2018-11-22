  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۸

برنامه ویژه روز فلسطین در فرهنگستان هنر

برنامه ویژه روز فلسطین در فرهنگستان هنر

گرامیداشت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین پنجشنبه ۸ آذر در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، به مناسبت ۲۹ نوامبر مقارن با ۸ آذر «روز همبستگی با مردم فلسطین»، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراسم گرامیداشت این روز را برگزار می‌کند.

سخنرانی مقامات رسمی، اجرای موسیقی زنده، تجلیل از هنرمندان فعال این حوزه و برگزاری نمایشگاه نقاشی از ویژه برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

همچنین در این برنامه موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، مجمع جهانی صلح اسلامی و جمعیت دفاع از ملت فلسطین نیز همکاری دارند.

آیین گرامیداشت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، روز پنجشنبه، ۸ آذر، در تالار ایران فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند به نشانی خیابان ولی‌عصر(عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲ مراجعه کنند.

کد مطلب 4465459
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها