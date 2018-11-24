به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین پیروانی در نشست خبری پیش از دیدار روز یکشنبه تیمش برابر پرسپولیس که ظهر امروز در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه 13 هفته از مسابقات لیگ برتر گذشته و همه تیم ها همدیگر را ارزیابی می کنند باید بگویم شناخت خوبی از هم دارند.

می خواهیم در کورس قهرمانی بمانیم

مربی تراکتورسازی تبریز ادامه داد: در طول هفته با توجه به شناخت خوبی که از بازی پرسپولیس داریم چند جلسه تمرینی را بر اساس تاکتیک آنها داشتیم. شناخت خوبی از دفاع و ترکیب آنها داریم. ما می خواهیم سه امتیاز را کسب کنیم و حالا هم می خواهیم در کورس قهرمانی بمانیم.

دو بازیکن خارجی در کمیته انضباطی

وی درباره مشکلاتی که دو بازیکن خارجی تراکتور به وجود آوردند تصریح کرد: باشگاه ما کاملا حرفه ای است و یکی از کمیته های فعال تیممان کمیته انضباطی است. تاخیر آنها در بازگشت به تهران بررسی می شود. قطعا نقطه نظرات آنها هم شنیده خواهد شد. حضورشان در زمین بازی هم بستگی به جلسه فنی تیممان دارد.

واکنش به بیانیه دو کاپیتان

وی درباره بیانیه دو کاپیتان و پس از آن صحبت های محسن فروزان دروازه بان تراکتورسازی درباره توهین های هواداران پرسپولیس افزود: باید بگویم من از دو کاپیتان تشکر می کنم که چنین صحبت مشترکی انجام دادند. امیدوارم این جو حفظ شود. فروزان هم دقیق نمی دانم چه گفته است. اما او در استقلال بوده و قبلا برایش صحبت هایی پیش آمد که شاید چنین واکنشی نشان داده است.

واکنش به محروم کردن بازیکن پرسپولیس

مربی تراکتورسازی درباره اینکه خیلی ها گفته اند اگر این باشگاه بابت محرومیت خلیل زاده اقدام می کرد می توانست وی را محکوم کند تصریح کرد: به نکته خوبی اشاره کردید. اما به جرات می گویم تراکتور یکی از مظلوم ترین و باحیا ترین باشگاهها شده است. فلسفه دیدگاه تراکتور عوض شده است و باید بگویم خوب شده است. این را خواهید دید.

بازیکن اخراجی برگشت

پیروانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تکلیف علی عبدالله زاده که از این تیم اخراج شده بود، چه شد گفت: عبدالله زاده از ابتدای هفته در تمرینات تیم حاضر شده است و مشکلی ندارد. بحث های درون خانوادگی وجود داشت که این مشکل برطرف می شود.

به همه تذکر داده ایم

پیروانی در ادامه درباره اینکه آیا با محسن فروزان صحبت ویژه ای شده تا تمرکز خود را حفظ کند و نظم بازی را تحت الشعاع قرار ندهد گفت: نه تنها در خصوص او بلکه دیدگاه باشگاه تراکتور با مدیریت جدید و مدیرعاملی که سابقه کاملا ورزشی دارد فرق کرده است. به هر حال همه چیز سر جای خودش است و باشگاه تراکتور دیدگاهی بسیار متفاوت در همه ابعاد دارد. نه تنها فروزان بلکه دیدگاه فوتبالی کلیه بازیکنان و اعضای تیم در این باره فرق می کند.