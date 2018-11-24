پاریس در تصرف معترضین خیابانی/ ایفل تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس فرانسه برای پراکنده کردن معترضینی که در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت به‌ویژه افزایش قیمت بنزین، شهر پاریس را فلج کرده‌اند؛ به گاز اشک‌آور و جریان فشار قوی آب متوسل شد.

این دومین هفته‌ از اعتراضات سراسری در فرانسه است و امروز تجمع در خیابان شانزه‌لیزه به تعطیلی برج معروف «ایفل» منتهی شد.

برخی از تظاهرکنندگان، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه را دزد خطاب کرده و خواهان استعفای وی هستند.

حدود ۳ هزار نیروی پلیس به سطح شهر پاریس اعزام شده‌اند تا همزمان ۳ رویداد شامل تظاهرات علیه افزایش قیمت بنزین، تظاهرات علیه خشونت جنسی و برگزاری یک رویداد ورزشی را کنترل کنند.