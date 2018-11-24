کالبد ترامپ و گروه های تکفیری از عشق به خدا خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی شامگاه شنبه و در مراسم «جشن بزرگ رسول مهربانی» که هم زمان با شب میلاد پیامبر اکرم(ص) در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، طی سخنانی بر لزوم وحدت و یکپارچگی امت اسلامی تاکید کرد و گفت: باید مسلمین در مقابله با تفرقه افکنی های دشمنان که در راس آن ها آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند، اتحاد داشته باشند.

پیاده‌روی اربعین حسینی شور انگیزترین و جاودانه‌ترین پدیده اجتماعی است

وی سپس به تشریح ویژگی های شخصیتی حضرت محمد(ص) پرداخت و گفت: پیامبر اکرم(ص) تجسم کننده همه خوبی‌ها است، سختی‌هایی که حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) در طول عمر با برکتشان کشیدند، به‌واسطه این بود که ما امروز به درستی مفهوم خوبی، عدالت، صدق و راستی را بفهمیم و این برجستگی و نورافشانی‌ها برگرفته از وجود رسول مکرم اسلام (ص) است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی جاذبه‌ای که در اربعین میلیون‌ها نفر را با پای پیاده به سمت حضرت سیدالشهداء(ع) می‌کشاند، را مورد اشاره قرار داد و افزود: این پیاده روی برگرفته از جاذبه اهل بیت عصمت و طهارت و پیامبر اکرم(ص) است، پیاده‌روی اربعین حسینی شور انگیزترین و جاودانه‌ترین پدیده اجتماعی است، اربعین مظهر عشق و دلدادگی و ارزشمندترین پدیده اجتماعی است، اما نمی‌دانم چرا افراد به ظاهر جامعه‌شناس چشمشان را نسبت به این پدیده بزرگ می‌بندند.

اراکی با بیان این که پیامبر اکرم(ص) عشق به خوبی، تقوا، پاکی، طهارت و راستی و نفرت از زشتی و پلیدی را به بشر تعلیم دادند، گفت: آن حضرت عشق به خدا را به ما آموخت و دعای کمیل، دعای ابوحمزه و … مظهر عشق و دلدادگی به خداوند متعال است و هیچ داده‌ه ای ارزشمندتر از این‌ها نیست.

معرفت برترین علوم است

وی با بیان این که افرادی همچون ترامپ، طالبان و داعش از مصادیق افرادی هستند، که کالبد آن‌ها از عشق به خدا خالی است، افزود: حضرت رسول(ص) دُر گران بهائی است، که خداوند به ما داده باید همواره از این وجود گران بهاء خوب پاسداری کنیم و خودمان را با آن‌ بیشتر آشنا کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ب بیان این‌که هر کسی که معرفتش بالاتر برود، بیشتر دلش به حال دیگران می‌سوزد، گفت: برخی روشنفکران کم معرفت می‌گویند به شما چه که مردم به بهشت می‌روند یا جهنم، درست است، برای تو بی‌وجدان و بی‌معرفت مهم نیست، اما ما نمی‌توانیم درد و رنج مردم را ببینیم، نمی‌توانیم جهنم رفتن جوانان را ببینیم و دوست داریم خوب باشند و بوستان کشور پر از گل باشد، این بعد احساسی است که به ما خُرده می‌گیرید، این چه خوی است که برخی از شماها دارید.

اراکی با بیان این‌که آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه علمیه بدانند، که معرفت برترین علوم است، گفت: بقیه علوم فرع هستند، عشق باور به این‌که مرگ حق است، آخرتی هست، بهشت و جهنمی وجود دارد، اگر فردی این دانش را نیاموزد بقیه دانش‌ها فرع است، این دانش‌ها که برترین‌هاست، بقیه دانش‌ها فرع است.