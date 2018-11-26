اعتراض روسیه به تاخیر ونزوئلا در صادرات نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به گفته دو منبع آگاه، ایگور سچین، رییس غول انرژی روسیه، روسنفت، این هفته به کارآکاس سفر کرد تا با رییسجمهور نیکلاس مادورو دیدار کند و در مورد تاخیر در صادرات نفت ونزوئلا که برای بازپرداخت وامها طراحی شدهاند، شکایت کند.
این دیدار که به طور رسمی پوشش داده نشده است یکی از نشانههای واضح تنش بین ونزوئلای پر از مشکلات مالی و مهمترین تامینکننده مالی خارجی آن، روسیه است.
در طول چند سال اخیر مسکو به آخرین وامدهنده به ونزوئلا تبدیل شده است و طبق محاسبات رویترز، از سال ۲۰۰۶، دولت روسیه و روس نفت، ۱۷ میلیارد دلار را به صورت وام یا خطوط اعتباری، در اختیار ونزوئلا قرار دادهاند.
شرکت ملی نفت ونزوئلا، پیدیویاسای، تقریبا تمام این بدهیها را با نفت پس میدهد، اما سقوط صنعت نفت این کشور باعث شده است که برای انجام تعهدات خود با مشکل روبرو شود.
این هفته، ساچین و هیات بزرگی از نمایندگان تجاری، در هتلی در کارآکاس دیدار کردهاند. ساچین همچنین با رهبر چپگرایان ونزوئلا، مادورو، دیدار کرده است و به علت صادرات نفت در ازای وام، که از زمانبندی عقب ماندهاند، به مادورو اعتراض کرده است.
یکی از منابع آگاه گفت: او (ساچین) با خود اطلاعاتی آورده بود که نشان میداد آنها (ونزوئلا) به تعهدات خود در مورد چین عمل کردهاند، اما این تعهدات در مورد روسیه انجام نشده است.
منابع آگاه میگویند ساچین نمودارهای گرافیکیای به مادورو داد که صادرات نفت ونزوئلا به شرکتهای چینی را با میزان این صادرات به شرکتهای روسی مقایسه میکرد.
چین که برترین تامینکننده مالی ونزوئلا است، بیش از ۵۰ میلیارد دلار به این کشور تزریق کرده است که بازپرداخت این مبالغ با نفت انجام میشود.
طبق محاسبات رویترز، بر اساس دادههای پیدیویاسای، این شرکت ونزوئلایی در بازه ژانویه تا آگوست حدود ۴۶۳ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز نفت به چین ارسال کرده است که با ۶۰ درصد با آنچه باید ارسال میشد انطباق دارد، اما این شرکت در همین بازه ۱۷۶هزار و ۶۸۰ بشکه در روز نفت به شرکتهای روسی تحویل داده است که ۴۰ درصد با آنچه باید ارسال میشد انطباق دارد.
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