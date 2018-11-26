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کد مطلب 4467989
محمدعلی پورنیا
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۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۸

پیش بینی وضع هوا دوشنبه ۵ آذر؛

هوای تهران سردتر می‌شود

هوای تهران سردتر می‌شود

به گزارش کارشناس هواشناسی بارندگی در برخی مناطق تا امروز ادامه دارد و به مرور از شرق کشور خارج می‌شود.

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