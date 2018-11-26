دریافت 6 MB کد مطلب 4467989 محمدعلی پورنیا https://mehrnews.com/xMYTt ۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۸ کد مطلب 4467989 فیلم استان ها فیلم استان ها ۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۸ پیش بینی وضع هوا دوشنبه ۵ آذر؛ هوای تهران سردتر میشود به گزارش کارشناس هواشناسی بارندگی در برخی مناطق تا امروز ادامه دارد و به مرور از شرق کشور خارج میشود. کپی شد مطالب مرتبط افزایش ۱۱۳ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری باد شدید در راه زنجان/ یخبندان برخی مناطق را فرا می گیرد بارش ۴۱۱ میلیمتری باران طی سال زراعی جاری در یاسوج کندی تردد و نگرانی از مفقودی کوهنوردان/ آمادهباش نیروهای امدادی ادامه بارش برف و باران در گلستان/ دریای خزر مواج می شود برچسبها سازمان هواشناسی بارش باران بارندگی
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