دریافت 2 MB کد مطلب 6961274 https://mehrnews.com/x3dbkQ ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ کد مطلب 6961274 فیلم جامعه فیلم جامعه ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ تصاویر لگویی از بهغنیمتگرفتن دومین زیردریایی هوشمند آمریکا انیمیشنی لگویی، روایت بهغنیمتگرفتن دومین زیردریایی هوشمند آمریکا را به تصویر کشیده است. کپی شد مطالب مرتبط شکار زهپاد آمریکایی؛ سیلی سخت به توهمات واشنگتن پیروزی نهایی بر دشمنان و نابودی اسراییل قطعی است حمله عربستان به یک مدرسه در یمن برای سومین بار ریحانی: دشمن با اشتباه محاسباتی جنگ علیه ایران را آغاز کرد برچسبها انیمیشن ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران
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