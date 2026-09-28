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کد مطلب 6961274
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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

تصاویر لگویی از به‌غنیمت‌گرفتن دومین زیردریایی هوشمند آمریکا

تصاویر لگویی از به‌غنیمت‌گرفتن دومین زیردریایی هوشمند آمریکا

انیمیشنی لگویی، روایت به‌غنیمت‌گرفتن دومین زیردریایی هوشمند آمریکا را به تصویر کشیده است.

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