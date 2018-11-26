به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جشنواره سینمایی «سه قاره» نانت فرانسه که از سال ۱۹۷۹ آغاز به کار کرده است به سینمای قاره‌های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین می‌پردازد و پس از جشنواره کن، مهم‌ترین رویداد سینمایی فرانسه به‌شمار می‌رود.

در چهلمین دوره این جشنواره که از ۲۹ آبان ۱۳۹۷ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی) آغاز و تا ۶ آذر (۲۷ نوامبر) در نانت فرانسه ادامه پیدا می کند سه فیلم پویانمایی از تولیدات قدیمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان‌های روزی کلاغی» ساخته عبدالله علیمراد، کلاغی که می‌خواست قویترین باشد» ساخته محمدعلی سلیمان‌زده و «گنجشک و پنبه‌دانه» ساخته مرتضی احدی در قالب یک فیلم بلند با عنوان «کلاغه و گنجشک شگفت‌انگیز» به نمایش گذاشته شد.

این فیلم در اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی نیز در فرانسه به نمایش عمومی در آمده بود

جشنواره فیلم «سه قاره (Three Continents Festival)» به همت دو برادر به نام‌های فیلیپ و آلن ژلادو در سال ۱۹۷۹ پایه‌گذاری شد و هدف آن پشتیبانی از استعدادهای جدید فیلم‌سازی بود.

سینمای ایران در دوره‌های مختلف این رویداد بزرگ سینمایی حضور موفقی را تجربه کرده است و سینماگران ایرانی جایزه‌های زیادی را از این جشنواره به‌دست آورده‌اند.