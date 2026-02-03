قالیباف: انقلاب اسلامی روی شعارهای خود برابر مستکبران ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیبافپیش از ظهر امروز در مراسم تجدید میثاق نمایندگان مجلس با آرمان های امام خمینی(ره) در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی طی سخنانی اظهار کرد: همزمانی نیمه شعبان و دهه فجر یادآور مسیر نورانی انتظار است، خداوند به ما توفیق دهد که منتظر واقعی باشیم.

وی با بیان این که هربار که به حرم امام خمینی(ره) برای تجدید عهد م آییم، نگرشمان به این سرمایه بزرگ متفاوت شده و ارتقا می یابد، امام برای ما مانند قله ای است، که هرچه از پیروزی انقلاب می گذرد، بیشتر متوجه عظمت فکر امام و شخصیت امام و کار بزرگ امام می شویم، انقلاب اسلامی روی شعارهای خود برابر مستکبران ایستاده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید با نشان دادن کارآمدی دین در سیاست خط ایشان را ادامه بدهیم، امام مردم‌ را بیدار و باور کرد و به میدان آورد، مردم‌سالاری امام‌ روی پایه‌های عقلانیت، عدالت و معنویت بنا شده‌ است.

وی با بیان این که امام، امام تحول بود، به شرایط کنونی جهان اشاره کرد و گفت در آستانه تغییر هندسه قدرت‌ جهان‌ هستیم. امروز فصل‌ میوه دادن نهالی است‌ که امام‌ در جان و جهان‌ ما کاشت و در این بین غفلت‌ می‌تواند هزینه هنگفتی داشته‌ باشد. باید مراقب تخریب ریل و ضعیف نشدن پیشران باشیم.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش گفت: در آخرین پیچ‌های جنگ چندلایه هستیم و هرچه‌ پیش می‌رود نیاز به عقلانیت بیشتر می‌شو و ادبیات امام در نام‌گذاری آمریکا به عنوان‌ شیطان بزرگ، صرفا یک بیان احساسی نبود.

وی گفت: اگر جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته تسلیم غرب شده‌ بود، امروز در نظم نوین جهانی تأثیرگذار نبود.

رئیس قوه مقننه هزینه سازش و حل شدن در نظم ظالمانه به مراتب‌ بیشتر از مقاومت‌ دانست و گفت: مردم‌ با پذیرش هزینه پای این انقلاب‌ ایستاده‌اند .

وی گفت: هنر حکمرانی ما این است که همسطح رشد و بلوغ مردم‌ حرکت‌ کنند، بدون‌ تحول رضایت مردم‌ را از دست‌ می‌دهیم، باید خودمان‌ را در یک نقطه‌ تماس‌ با مردم نگه‌ داریم. نشنیدن صدای مردم‌ یعنی هول دادن آنها به سمت دشمن و می‌دانیم که دشمن به این مردم‌ رحم نخواهد کرد.

قالیباف افزود: شکست کامل دشمن آنجا است که اعتراض مردم‌ را آنچنان جذب‌ کنیم که نتیجه‌اش رضایت مردم‌ باشد، با راه امام هم انقلابی می‌مانیم و هم آینده را می‌سازیم.