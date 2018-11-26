به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در نهمین همایش و نمایشگاه بین المللی هوایی ایران با تأکید بر لزوم حمایت از استارت آپ های بخش خصوصی حوزه هوا و فضا گفت: تا زمانی که منابع مالی دولت با نوآوری بخش خصوصی ادغام نشود نمی توان فعالیت های این بخش را از آنچه هست، توسعه بیشتری داد. به عنوان مثال در بخش هوانوردی نظامی با نوآوری هایی که انجام شده و بخش خصوصی در آن دخالت داده شد به جایی رسیدیم که جنگنده های ما عملاً همه اجزایش تولید داخل شده است.

وی با تأکید بر اینکه در بین چند کشور اول دنیا در زمینه تولید پهپاد (پرنده هدایت پذیر از دور) هستیم که مدیون بخش خصوصی است، گفت: حمایت از پهپادها و توسعه بخش هوافضا جزء اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

ستاری ادامه داد: در این سالها تلاش کردیم تا استارت آپ های هوافضا توسعه یابد و بازار این حوزه در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

به گفته وی، علاوه بر نهادهای نظامی بخش هوانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری و حوزه هوانوردی غیر نظامی نیز می تواند از خدمات شرکت های دانش بنیان این حوزه استفاده کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: موضوع تأیید و ارائه استارت آپ های تولید هواپیما و قطعات آن از تولیدات شرکت های دانش بنیان را در سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری می کنیم و به پیشرفت های خوبی رسیده ایم ضمن اینکه صادرات محصولات هوایی دانش بنیان نیز در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار داشته و جزء اولویت های ماست.