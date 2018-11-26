خبرگزاری مهر، گروه استانها- طیبه قدمی: در زلزله مرگبار آبان ۹۶ استان کرمانشاه که یکی از بزرگترین زلزله های جهان بود و حدود ۷.۳ ریشتر قدرت داشت، در چند ثانیه ساختمان‌های زیادی در کانون زلزله و مناطق اطراف آن آوار و به تلی از خاک تبدیل شد.

پس از وقوع این زلزله جانکاه و امدادرسانی به زلزله‌زدگان کار به بازسازی مناطق زلزله‌زده رسید و نهادهای زیادی از جمله سپاه و بسیج سازندگی در کنار نهادهای مسئول چون بنیاد مسکن پای کار آمدند تا این بار خانه هایی را برای مردم این مناطق بسازند که دیگر زلزله هایی با این قدرت نتواند آنها را تخریب کند.

در طی مراحل ساخت همه مجریان و دست‌اندرکاران زلزله بر این موضوع تاکید داشتند و همه آنها معتقد بودند که ساختمان هایی که بنا می کنند بسیار مقاوم است و با این زلزله ها دیگر فرو نمی ریزد، اما زمانی این مدعا به اثبات می رسد که بار دیگر شاهد وقوع زلزله ای به بزرگی همان زلزله قبلی باشیم، اتفاقی که شب گذشته و کمتر از یک ماه از وقوع زلزله قبلی برای کرمانشاهیان رخ داد و خوشبختانه واحدهای که با این ادعا ساخته شده بودند آزمایش خود را پس دادند و در مقابل زلزله ۶.۴ ریشتری شب گذشته مقاومت کردند.

واحدهای احداثی توسط سپاه و بسیج سازندگی مقاومت خوبی در مقابل زلزله نشان دادند

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این موضوع گفت: تمام واحدهای بنا شده توسط سپاه و بسیج سازندگی مقاومت خوبی از خود نشان دادند و ساکنان آن از زلزله پر قدرت شب گذشته رهیدند.

سرهنگ حسین قبادی بصیر افزود: پس از زلزله ۷.۳ ریشتری آبان ماه سال گذشته بسیج سازندگی چون دیگر عرصه ها و کارزارهای مهم کشور، پای کار آمد و در کنار سایر نهادهای مسئول در بازسازی مناطق زلزله زده مشارکت کرد.

ساخت ۸۶۱ واحد زلزله زده توسط بسیج سازندگی

وی تعداد واحدهای تقبل شده توسط بسیج سازندگی را ۸۶۱ واحد اعلام کرد که از این تعداد ۱۰۹ را بسیج سازندگی استان کرمانشاه و مابقی را ستادهای معین بسیج سازندگی از استانهای مختلف کشور برای بازسازی تقبل کرده اند.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه تاکید کرد: این واحدها همگی از مصالح استاندار ساخته شده و اعتبارات آن نیز علاوه بر کمک بسیج سازندگی از محل وام مددجویان یا زلزله زدگان، تسهیلات بلاعوض مددجو یا زلزله زده و کمک دستگاه حمایتی مددجویان بوده است.

مشارکت ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی بسیج سازندگی در بازسازی مساکن زلزله زده

وی تصریح کرد: برای بازسازی این مساکن حدود ۳۰ میلیون تومان از محل وام پرداختی، ۵ میلیون تومان از محل کمک های بلاعوض و ۱۰ میلیون تومان از محل دستگاه های حمایتی(برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد) و بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان از محل کمک های بسیج سازندگی هزینه شده است.

این مسئول گفت: همه واحدهای مذکور تا مراحل نهایی ساخت و آماده سازی داخلی ساختمان نیز تکمیل شده و از ظرفیت گروه های جهادی نیز برای ساخت واحدهای مذکور استفاده شده است.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه واحدهای مذکور از مقاومت بسیار بالایی برخوردار هستند و این را در زلزله شامگاه گذشته نیز ثابت کردند.

واحدهای احداثی در نقاط زلزله زده مقاومت خوبی از خود نشان دادند

سخنان استاندار کرمانشاه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در محل فرمانداری قصرشیرین و طی صبح امروز دوشنبه برگزار شد نیز مقاومت واحدهای احداثی پس از زلزله ۷.۳ ریشتری سال گذشته را تایید می کند.

هوشنگ بازوند در این نشست با بیان اینکه به لطف خداوند و هوشیاری مردم زلزله ۶.۴ریشتری شب گذشته خسارت جانی نداشت، گفت: واحدهای مسکونی شهری و روستایی در حال ساخت و ساخته شده در زلزله شب گذشته مقاومت مطلوبی از خود نشان‌ دادند و آسیب جدی ندیدند.

هیچ واحد تخریبی در زلزله شب گذشته نداشتیم

مهرداد سالاری، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه نیز طی گفتگویی این موضوع را تایید کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تاکنون گزارشی از تخریب واحدهای نوساز و بازسازی شده طی زلزله شب گذشته به ما نرسیده است.

سالاری افزود: البته تعدادی از واحدهای تعمیری در مناطق روستایی آسیب دیده اند اما هیچ یک از این واحدها نیز تخریب نشده اند.

وی از احصا تعداد و وضعیت واحدهای خسارت دیده – که اغلب از واحدهای تعمیری هستند- طی امروز خبر داد.

مسئولین بافت‌های فرسوده را هم دریابند

به گزارش مهر، اظهارات بالا همگی بیانگر این موضوع است که خوشبختانه پس از زلزله ۷.۳ ریشتری آبان ماه سال گذشته، ساخت و سازها در این استان شکل بهتری به خود گرفته و از کیفیت بالاتری نیز نسبت به قبل برخوردار هستند و نمونه این خانه های مقاوم را می توان در واحدهای احداثی بسیج سازندگی و سپاه مشاهده کرد که زلزله بزرگ شب گذشته نیز نتوانست آنها را تکان دهد.

همه آنچه که از مقاومت این بناها گفته شد، مرهون رعایت استانداردهای لازم ساخت و ساز، مصالح خوب و صد البته همت مهندسان و جهادگران بسیجی است که شبانه روز در این مناطق فعالیت کردند و سقف های از دست رفته را با مقاومتی دو چندان به مردم زلزله زده بازگردادند تا در پناه این خانه های امن- حتی در قوی ترین زلزله ها نیز- با آرامش سر کنند.

البته زلزله های سال گذشته و امسال کرمانشاه(شامگاه گذشته) می تواند تلنگری برای مسئولین نیز باشد که از این پس علاوه بر توجه به رعایت استانداردهای لازم در ساخت و ساز، به نوسازی بافت های فرسوده که هر آن امکان تخریب آنها در زلزله های اینچینی وجود دارد، بیاندیشند.