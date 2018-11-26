پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» به ایستگاه یزد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، کارگاه سه روزه آموزشی و تبادل تجربه در قالب کارگاه های جشنواره «هنر مقاومت» تا روز دوم آذرماه و با حضور جمعی از هنرمندان رشته گرافیک و هنرهای تجسمی یزد و جمعی از استادان در حوزه هنری برگزار شد.

انجمن طراحان یزد (ترنج) و حوزه هنری یزد از جمله مشارکت‌کنندگان این رخداد فرهنگی بودند و محمدجواد قاسم‌پور، مصطفی معمی‌وند به همراه سیدمحمد میری دبیر بخش پوستر جشنواره هنر مقاومت از جمله استادان حاضر در این کارگاه بودند.

استان یزد پس از تهران، قم، مازندران و قزوین پنجمین استانی است که میزبانی جشنواره هنر مقاومت و برپایی کارگاه‌های آموزشی این جشنواره را برعهده دارد.

پنجمین جشنواره هنر مقاومت، در ۱۰ بخش «پوستر»، «تبلیغات شهری»، «کارتون و کاریکاتور»، «تصویر سازی»، «طراحی صنعتی»، «پرچم و کتیبه»، «تایپوگرافی»، «گرافیک متحرک»، «نقاشی دیجیتال»، «عکس» و بخش ویژه «علمی ـ پژوهشی» توسط گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح با دبیری مسعود نجابتی دی و بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.