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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» به ایستگاه یزد رسید

پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» به ایستگاه یزد رسید

کارگاه آموزشی و تبادل تجربه پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» در بخش پوستر و تبلیغات شهری در شهر یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، کارگاه سه روزه آموزشی و تبادل تجربه در قالب کارگاه های جشنواره «هنر مقاومت» تا روز دوم آذرماه و با حضور جمعی از هنرمندان رشته گرافیک و هنرهای تجسمی یزد و جمعی از استادان در حوزه هنری برگزار شد.  

انجمن طراحان یزد (ترنج) و حوزه هنری یزد از جمله مشارکت‌کنندگان این رخداد فرهنگی بودند و محمدجواد قاسم‌پور، مصطفی معمی‌وند به همراه سیدمحمد میری دبیر بخش پوستر جشنواره هنر مقاومت از جمله استادان حاضر در این کارگاه بودند.

استان یزد پس از تهران، قم، مازندران و قزوین پنجمین استانی است که میزبانی جشنواره هنر مقاومت و برپایی کارگاه‌های آموزشی این جشنواره را برعهده دارد.

پنجمین جشنواره هنر مقاومت، در ۱۰ بخش «پوستر»، «تبلیغات شهری»، «کارتون و کاریکاتور»، «تصویر سازی»، «طراحی صنعتی»، «پرچم و کتیبه»، «تایپوگرافی»، «گرافیک متحرک»، «نقاشی دیجیتال»، «عکس» و بخش ویژه «علمی ـ پژوهشی» توسط گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح با دبیری مسعود نجابتی دی و بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4468360

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