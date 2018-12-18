گرگان هفتمین مقصد جشنواره هنر مقاومت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هفتمین کارگاه آموزشی از سلسله برنامه های پنجمین جشنواره هنر مقاومت در شهر گرگان برگزار شد.

این کارگاه سه روزه با مشارکت حوزه هنری استان، سازمان سراج، معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه استان، خانه طراحان انقلاب اسلامی نگارستان استان گلستان، بسیج دانشجویی، دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان و دانشگاه فنی و حرفه ای دختران استان گلستان با حضور مجتبی مجلسی مسئول رویدادهای بخش پوستر جشنواره «هنر مقاومت» و دبیر مجمع «طراحان آیه» برگزار شد.

کارگاه پوستر و تبلیغات شهری پیش از این در قزوین، ساری، یزد، مشهد، تبریز و کرج برگزارشده بود و در استان های اصفهان و خوزستان نیز ادامه خواهد یافت.

پنجمین جشنواره هنر مقاومت، در ۱۰ بخش «پوستر»، «تبلیغات شهری»، «کارتون و کاریکاتور»، «تصویر سازی»، «طراحی صنعتی»، «پرچم و کتیبه»، «تایپوگرافی»، «گرافیک متحرک»، «نقاشی دیجیتال»، «عکس» و بخش ویژه «علمی ـ پژوهشی» توسط گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح با دبیری مسعود نجابتی دی و بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.