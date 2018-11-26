اسلواکی از پیمان مهاجرتی سازمان ملل جدا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «پیتر پلگرینی» نخست وزیر اسلواکی با انتقاد از پیمان مهاجرتی سازمان ملل اظهار داشت: براتیسلاوا بزودی خروج خود از پیمان مهاجرتی سازمان ملل را اعلام می کند.

نخست وزیر اسلواکی در ادامه سخنان امروز خود با بیان اینکه در پیمان مهاجرتی سازمان ملل دو مقوله مهاجرت قانونی و غیرقانونی از یکدیگر منفک نشده، تاکید کرد: عدم تقسیم بندی میان مهاجرت قانونی و غیرقانونی می تواند سبب بروز هرج و مرج در کشورهای مهاجر پذیر شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: سازمان ملل باید در جهت تامین نظر کشورهای مهاجرپذیر اصلاحاتی را در پیمان مهاجرتی خود اعمال کند.

این در حالی است که دو روز گذشته نیز وزیر خارجه اسلواکی با لحنی تهدید آمیز اعلام کرده بود که در صورت پذیرش پیمان مهاجرتی سازمان ملل از سوی کشورش از سمت خود استعفا خواهد داد.