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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

نخست وزیر اسلواکی:

اسلواکی از پیمان مهاجرتی سازمان ملل جدا می شود

اسلواکی از پیمان مهاجرتی سازمان ملل جدا می شود

نخست وزیر اسلواکی از خروج قریب الوقوع این کشور از پیمان مهاجرتی سازمان ملل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «پیتر پلگرینی» نخست وزیر اسلواکی با انتقاد از پیمان مهاجرتی سازمان ملل اظهار داشت: براتیسلاوا بزودی خروج خود از پیمان مهاجرتی سازمان ملل را اعلام می کند. 

نخست وزیر اسلواکی در ادامه سخنان امروز خود با بیان اینکه در پیمان مهاجرتی سازمان ملل دو مقوله مهاجرت قانونی و غیرقانونی از یکدیگر منفک نشده، تاکید کرد: عدم تقسیم بندی میان مهاجرت قانونی و غیرقانونی می تواند سبب بروز هرج و مرج در کشورهای مهاجر پذیر شود. 

وی همچنین خاطر نشان کرد: سازمان ملل باید در جهت تامین نظر کشورهای مهاجرپذیر اصلاحاتی را در پیمان مهاجرتی خود اعمال کند. 

این در حالی است که دو روز گذشته نیز وزیر خارجه اسلواکی با لحنی تهدید آمیز اعلام کرده بود که در صورت پذیرش پیمان مهاجرتی سازمان ملل از سوی کشورش از سمت خود استعفا خواهد داد.

کد مطلب 4468383
شقایق لامع زاده

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