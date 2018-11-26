به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، در پی رویدادهای اخیر میان اوکراین و روسیه در دریای «آزوف» (Azov) و تنگه «کرچ»، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل این نهاد امروز دوشنبه در تماسی تلفنی با «پترو پروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین به بررسی آخرین تحولات مربوط به آن پرداخت.

بر اساس اعلام وبگاه ناتو، به درخواست رئیس جمهور اوکراین قرار است ناتو این موضوع را در نشست ویژه ای مورد بحث و بررسی قرار دهد.

استولتنبرگ در جریان این تماس تلفنی، تاکید کرد که این نهاد از تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین شامل حق این کشور در زمینه دریانوردی و حاکمیت آن بر آبها بر اساس قوانین جهانی حمایت می کند.

گفتنی است بنابر اعلام وزارت دفاع اوکراین، نیروهای مسلح این کشور هشدار آماده‌ باش جنگی دریافت کردند.

در بیانیه‌ای که به همین منظور صادر شد، می‌خوانیم: در پیروی از تصمیم شورای دفاع و امنیت ملی مبنی بر اعمال قانون جنگی، ریاست ستاد کل ارتش و فرمانده نیروهای مسلح حکم داد تا نیروهای مسلح اوکراین در حالت هشدار کامل جنگی قرار بگیرند.