به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بازار ارز طبق روال هر روز در حال گرم شدن است اما امروز نرخ ارز در صرافیهای بانکی و غیربانکی، به هم بسیار نزدیک شده و اختلاف بی سابقه ای را از ماه های ابتدای سال جاری تاکنون رقم زده بود، تقریبا از بین رفته است. بررسیهای میدانی حکایت از آن دارد که فاصله نرخ دلار در صرافیهای بانکی و غیربانکی اکنون به ۵۰ تومان رسیده است.
البته بسیاری از فعالان بازار ارز، دلایلی متفاوت برای آن برمیشمرند و بر این باورند که دخالت بانک مرکزی در این بازار به عنوان یک رگولاتور، نقش آفرینی مناسبی را در تعیین نرخ بازار انجام داده و به همین دلیل، هدایت بازار باز هم به دست بانک مرکزی است. طی روزهای گذشته خبرگزاری مهر در گزارشهایی به این نکته اشاره کرده بود که اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و صرافیهای بانکی رو به کاهش است.
از سوی دیگر، در این گزارشات اشاره شده بود که بانک مرکزی برنامههایی برای رساندن نرخ ارز به ارقام تکرقمی دارد و همین امر سبب شده است که قیمتها رو به کاهش گذارد؛ اما از آنجا که برخی محدودیتها از سوی بانک مرکزی طی روزهای گذشته بر معاملات بازار ارز و حوالههای ارزی اعمال شده است و از سوی دیگر زمزمههایی مبنی بر تعیین سقف برای استفاده از دستگاههای کارتخوان نیز وجود دارد، بنابراین همین امر پای بسیاری از دارندگان دلار و دلالان را برای آب کردن ارزهای در اختیار خود، به بازار باز کرده است.
هم اکنون نرخ خرید دلار در صرافی های بانکی ۱۲۰۰۰ تومان و برای فروش ۱۲۰۵۰ تومان است. همچنین هر یورو نیز ۱۳ هزار و ۶۱۰ برای خرید و ۱۳ هزار و ۷۰۰ برای فروش است. این نرخها در بازار آزاد با تفاوت بسیار اندک برای معاملات اعمال می شود.
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