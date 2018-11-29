موافقت سنای آمریکا با پیشبرد لایحه پایان حمایت از جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتورهای آمریکایی در اقدامی فراحزبی و در مخالفت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، به نسبت آراء ۶۳ به ۳۷، با ادامه بررسی طرحی که خواهان پایان دادن به حمایت نظامی واشنگتن از جنگ یمن است؛ موافقت کردند.

این درحالی است که پیش از آغاز رای‌گیری، مایک پمپئو و جیمز ماتیس وزرای خارجه و دفاع آمریکا، به بهانه حیاتی بودن رابطه واشنگتن- ریاض و همکاری سعودی‌ها در مهار نفوذ منطقه‌ای ایران؛ خواهان عدم حمایت سناتورها از این طرح شده بودند.

این درحالی است که در کنگره آمریکا، درباره مشارکت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی، اتفاق‌ نظر وجود دارد.

رای سنا طعنه‌ای به ترامپ است که با حیاتی جلوه دادن رابطه واشنگتن- ریاض، در برابر اعمال تحریم علیه عربستان مخالفت می‌کند.

این درحالی است که وی پیشتر تهدید کرده بود که قطعنامه سنا علیه مداخله آمریکا در جنگ یمن را وتو می‌کند.