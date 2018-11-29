۳ماهواره به فضا پرتاب می شود/ افزایش برد موشک های زمین به زمین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم تقی زاده صبح پنجشنبه در مراسم الحاق دو زیردریایی کلاس غدیر به ناوگان دریایی جنوب نداجا اظهار داشت: در ماه‌های آینده سه ماهواره که به دست نیروهای متخصص داخلی ساخته شده است به فضا پرتاب خواهد شد.

وی عنوان کرد: این سه ماهواره پس از پرتاب در مدارهای مشخص شده قرار خواهند گرفت و توان فضایی ایران به نمایش در خواهد آمد. این ماهواره ها با حمایت وزارت دفاع ساخته شده است.

سردار تقی زاده بیان داشت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چنین پدیده و رخدادی شکل گرفته است. زیردریایی نماد یک سلاح راهبردی و استراتژیک است و خوشبختانه حضور شایسته و ممتاز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در آبهای بین المللی و مانورهای برگزار شده حکایت از آمادگی کامل و حضور فعال و توسعه یافته است که نماد بازدارندگی فعال در عرصه بین المللی برای جلوگیری از تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای است.

وی با اظهار اینکه وزارت دفاع در این ۴۰ سال موفق شد تکنولوژی ها و فناوری های در لب هنر، علم و دانش را به شایستگی به منصه ظهور برساند. ابرازداشت: امروز در عرصه دریا دو زیردریایی به ناوگان دریایی جنوب الحاق شد و روز شنبه هم ناوشکن عملیاتی سهند رونمایی خواهد شد. آنچه پشت این صحنه است مراکز طراحی و توسعه مراکز فناوری و مراکز توسعه شرکت های دانش بنیان خصوصی و دولتی است.

جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: این فعالیت ها در وزارت دفاع تنها کار فناورانه نبوده و در عرصه بازدارندگی فعال در صنایع موشکی موفق شدیم موشک های زمین به زمین با برد ۲ هزار کیلومتر به صورت نقطه ای طراحی و تولید کنیم که این فعالیت ها در راستای تحریم شکنی و مقاومت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: برای ساخت زیر دریایی ۹۵۵ کلاس غدیر ۱۰ دانشگاه برتر کشور و ۲ موسسه پژوهشی و تحقیقاتی فعالیت کردند و دهها شرکت دانش بنیان مشارکت کردند. اصل پراکندگی و استفاده از نیروهای متخصص در بخش خصوصی و دولتی درگیر پروژه ها بوده اند.

سردار تقی زاده افزود: در رزم زمینی دستاوردهای ممتاز ایرانی علیه داعش به کار گرفته شد و موفق بوده اند. موشک های ضد زره، موشک های مختلف تاکتیکی و انفرادی جزو سه کشور حوزه زمینی بوده ایم و در موشک های زمین به زمین جزو ۴ کشور برتر دنیا هستیم.

وی عنوان کرد: در ساخت موشک های کروز و ضد کشتی و زیردریایی هم دستاوردهای فناورانه و پیچیده داشته ایم که حتی برتر از فناوری های دنیای غرب بوده است. در سازمان جغرافیایی و نقشه برتری موفق به طراحی سیستم های پیچیده و جدید طراحی کنیم.

جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد: در عرصه هوایی خط تولید هواپیمای جنگنده کوثر راه اندازی شده است و بدنبال کسب تکنولوژی های جدید هوایی هستیم همچنین در عرصه هواپیماهایی بدون سرنشین انواع و اقسام تکنولوژی های برتر را بدست آورده ایم و در بحث رصد، کشف و شناسایی و برخورد با هواپیماهایی بدون سرنشین متهاجم دشمن رژیم صهیونیستی را توانستیم رصد کنیم و از بین ببریم.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز آغاز کننده هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود اما چنانچه تهدیدی حتی کوچک از سوی کسانی که فکر می کنند با جمهوری اسلامی ایران می توانند برخورد کنند، قطعا با تکنولوژی های طبقه بندی شده و تکنولوژی های رسانه ای شده برخورد خواهیم کرد. ارتش و سپاه دوشا دوش هم کارهای منسجمی را انجام می دهند. امیدواریم در راستای تحریم شکنی دستاوردهای دیگری را هم رونمایی کنیم.

وی افزود: در صنایع راداری و الکترونیکی هم رادارهای بسیار مدرن و پیشرفته در حوزه کشف، رصد و رهگیری اهداف و چه برای رزم زمینی و دریایی ساخته ایم در خط تولید است