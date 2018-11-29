سیدقاسم جاسمی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقع زلزله ۶.۴ ریشتری در استان کرمانشاه اظهار داشت: در جریان زلزله سال گذشته خسارات بسیاری وارد شد و مردم هرآنچه که توان داشتند برای بازسازی واحدهای خود صرف کردند .

وی افزود: امروز باوجود این زلزله واحدهایی که تعمیرات انجام داده بودند دوباره آسیب دیده و مردم امروز توان تعمیرات دوباره را ندارند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقوع بیش از ۵۰۰۰ پس‌لرزه در استان کرمانشاه باعث صدمات روحی و جسمی و مالی مردم شده است و هنوز زندگی دراین مناطق بعداز گذشت بیش از یکسال به روال عادی بازنگشته است.

جاسمی تصریح کرد : ارائه خدمات به مردم زلزله زده در مجموع رضایتمند نیست ولذا رئیس جمهور شخصا باید به این موضوع ورود کرده و یک تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

وی گفت : مردم شهرستان‌های غربی استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس دین خود را به انقلاب ادا کرده و مستحق بهترین خدمات هستند که هیئت دولت باید نسبت به این موضوع رسیدگی کند.