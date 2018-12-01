به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز، شنبه دهم آذرماه در بازار ارز، دلار در دو کانال قیمتی متفاوت عرضه می‌شود، به نحوی که تا لحظه تنظیم این خبر(۱۱:۴۶) نرخ دلار در صرافی‌های بانکی در کانال ۱۰ هزار تومانی و در صرافی‌های غیربانکی در کانال ۱۱ هزار تومانی در حال معامله است.

بر این اساس نرخ هر دلار در صرافی‌های بانکی برای خرید ده هزار و ۷۰۰ تومان و برای فروش ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان است و در صرافی های غیر بانکی هر دلار برای فروش ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده است.

در معاملات امروز همچنین هر یورو در صرافی های بانکی برای خرید ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۲ هزار و ۱۷۰ تومان است. این در شرایطی است که در هفته گذشته، نرخ دلار در صرافی های غیربانکی از صرافی‌های بانکی پایین تر بود.