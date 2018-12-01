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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

دلار در کانال ده هزار تومان؛

عرضه ارز در دو کانال قیمتی متفاوت/فاصله ۳۵۰تومانی نرخ در صرافی‌ها

عرضه ارز در دو کانال قیمتی متفاوت/فاصله ۳۵۰تومانی نرخ در صرافی‌ها

در ساعات آغازین معاملات امروز بازار ارز، نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با کاهش ۱۶۰ تومانی نسبت به پایان روز پنجشنبه، به کانال ده هزار تومانی وارد شد و نرخ آن به ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز، شنبه دهم آذرماه در بازار ارز، دلار در دو کانال قیمتی متفاوت عرضه می‌شود، به نحوی که تا لحظه تنظیم این خبر(۱۱:۴۶) نرخ دلار در صرافی‌های بانکی در کانال ۱۰ هزار تومانی و در صرافی‌های غیربانکی در کانال ۱۱ هزار تومانی در حال معامله است.

بر این اساس نرخ هر دلار در صرافی‌های بانکی برای خرید ده هزار و ۷۰۰ تومان و برای فروش ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان است و در صرافی های غیر بانکی هر دلار برای فروش ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده است.

 در معاملات امروز همچنین هر یورو در صرافی های بانکی برای خرید ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۲ هزار و ۱۷۰ تومان است. این در شرایطی است که در هفته گذشته، نرخ دلار در صرافی های غیربانکی از صرافی‌های بانکی پایین تر بود.

کد مطلب 4472587

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