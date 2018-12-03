ذرات پرسرعت ایستگاه فضایی بین المللی را سوراخ می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک نیوز، ایستگاه فضایی بین المللی در معرض بمباران انبوهی از ذرات ریز قرار دارد که با سرعت مافوق صوت حرکت می کنند. گروهی از محققان دانشگاه MIT متوجه شده اند این ذرات میکرو برای ایستگاه خطرناک هستند و دربرخی موارد حتی می توانند سوراخ هایی در ماده محافظ بدنه ایجاد کنند.

محققان در پژوهش خود از قلع استفاده کردند که دمای ذوب پایینی دارد. این ماده برای تقلید از جنس بدنه ایستگاه به کار گرفته شد. آنها تکه دیگری از فلز قلع را با اشعه لیزر گرم کردند تا ذرات آن با قطر یک صد هزار متر و با سرعت حرکت کنند. این ذرات سطح ماده را بمباران کردند.

دوربین هایی با سرعت ۱۰۰ میلیون فریم در ثانیه نحوه برخورد ذرات با سطح ساخته شده از ماده قلع را نشان دادند. همچنین دانشمندان شرایط مختلف برخورد ذرات با این سطح را بررسی کردند. علاوه بر آن آنها شرایط مختلفی را بررسی کردند که تحت آن ذرات به ماده می چسبند یا آن را ذوب می کنند.

طبق تحقیق برخورد ذرات با سرعت ۱۰۰ متر برثانیه با ماده می تواند به از بین رفتن آن منجر شود. این درحالی است که ذراتی که با سرعت حدود یک کیلومتر برثانیه حرکت می کنند( سه برابر سرعت صوت) احتمالا به سفینه فضایی و ماهواره ها خسارت وارد می کنند.

این نخستین تحقیق در این زمینه است.

هرچند آزمایش ها نشان داده ذرات با سرعت خاصی به یک ماده برخورد می کنند، محققان تمایل داشتند آزمایش های بیشتری درباره نحوه برخورد ذرات به مواد مختلف از جمله آلیاژ ها را از زاوایای مختلف بررسی کنند.