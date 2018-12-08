کولاک موضعی جاده های زنجان را فرا گرفته است

محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جاده‌ها در استان زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به بارش برف، کولاک موضعی و مه در گردنه‌های کوهستانی و محورهای زنجان به طارم، زنجان به تهم و چورزق، زنجان به دندی و تخت سلیمان و خدابنده به همدان حاکم است.

وی اظهار کرد: بارش پراکنده برف در محور زنجان به بیجار حاکم بوده و مه در این محور حاکم است.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از به‌کارگیری ۴۵۰ نیرو در ۳۰ راهدارخانه استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: ۲۷۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین راهداری در فصل سرما در جاده‌ها خدمات لازم را به مردم ارائه خواهند داد و نیروهای راهداری در گردنه‌های برف‌گیر و ارتفاعات حضور دارند.

امینی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و خودروهای خود را مجهز به تجهیزات زمستانی، چراغ‌های مه شکن، وسایل گرمایشی، پتو و جیره غذایی خشک کرده و بدون این تجهیزات اقدام به سفر نکنند.